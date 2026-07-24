Iluminação em LED alcança 65% em Suzano com substituição de 16 mil lâmpadas

Suzano alcançou a marca de 65% de iluminação de LED nesta quinta-feira (23/07) com a instalação de novas luminárias no bairro Cidade Boa Vista. Os novos equipamentos integram um grupo de mais de 16 mil lâmpadas substituídas ou implantadas em novos postes desde 2025, quando o plano de tornar o município 100% LED foi intensificado por meio do programa “Ilumina Suzano”. O bairro, que recebeu vistoria do prefeito Pedro Ishi, se junta a outros 17 que já possuem cobertura integral com a tecnologia.

As atualizações, que também foram acompanhadas pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelo diretor de Concessionárias da Prefeitura de Suzano, Ari Santos, colaboram com o objetivo de tornar os cerca de 26,5 mil pontos de luz da cidade totalmente equipados com tecnologia LED, até o final de 2026. Com o trabalho desenvolvido pelas equipes da pasta, restam pouco mais de 10,5 mil luminárias para que Suzano alcance a meta de ter 100% da iluminação pública modernizada.

Os 18 bairros que já contam com todas as luminárias em LED são: Cidade Boa Vista, Sesc, Jardim Fernandes, Jardim Revista, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Colorado, Jardim Luella, Jardim Cacique, Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Márcia, Jardim Quaresmeira e Jardim Casa Branca, além de outras regiões contempladas ao longo do cronograma de implantação.

A substituição das unidades convencionais por modelos de LED representa uma série de benefícios para a população e para a administração pública. Além de oferecer uma iluminação mais intensa e uniforme, a tecnologia proporciona economia de energia de até 80%, maior durabilidade dos equipamentos, menor necessidade de manutenção e redução dos impactos ambientais, já que as luminárias possuem vida útil significativamente superior às antigas e não utilizam materiais poluentes, como o mercúrio.

Outro reflexo positivo da modernização é o fortalecimento da segurança pública. Ambientes mais iluminados contribuem para aumentar a sensação de segurança de pedestres e motoristas, melhoram a visibilidade nas vias e auxiliam diretamente no monitoramento realizado pelas forças de segurança e pelas câmeras do sistema Smart Suzano.

O diretor de Concessionárias da prefeitura destacou que o planejamento vem sendo executado de forma estratégica para garantir que todas as regiões da cidade sejam contempladas. “Chegar à marca de 16 mil luminárias de LED instaladas mostra que estamos muito comprometidos com a modernização da infraestrutura urbana. Estamos seguindo um cronograma técnico que prioriza eficiência, qualidade e agilidade para que toda a cidade seja beneficiada até o fim de 2026”, afirmou Santos.

Durante a vistoria, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, ressaltou que os resultados mostram o trabalho contínuo das equipes responsáveis pela execução do programa. “A iluminação pública vai muito além da troca de lâmpadas. Estamos oferecendo mais segurança, economia e qualidade de vida para os moradores. A tecnologia LED reduz custos de manutenção, melhora a iluminação das ruas e contribui para uma cidade mais sustentável. Seguiremos trabalhando para concluir esse importante projeto dentro do prazo estabelecido", declarou Oliveira.

Desde o início da atual gestão, o prefeito Pedro Ishi acompanha de perto o andamento do programa, considerado uma das principais ações de modernização da infraestrutura urbana de Suzano. A iniciativa dá continuidade ao processo de renovação da iluminação pública iniciado nos últimos anos e vem acelerando o ritmo das substituições para que toda a cidade seja contemplada até dezembro.

Para o chefe do Poder Executivo, o avanço alcançado representa um investimento direto na qualidade de vida da população. “Chegar a 65% da cidade iluminada com LED é uma conquista muito importante para Suzano. Estamos modernizando nossa infraestrutura, oferecendo mais segurança para os moradores, reduzindo o consumo de energia e tornando a cidade mais eficiente e sustentável. Nosso compromisso é concluir a substituição das luminárias restantes até o final de 2026, garantindo que todos os bairros recebam uma iluminação pública de excelência”, destacou o prefeito.

Atendimento

Além da substituição das luminárias, o programa “Ilumina Suzano” mantém o atendimento permanente às solicitações da população relacionadas à manutenção da iluminação pública. O cronograma de serviços é atualizado constantemente para atender tanto às demandas de modernização quanto às ocorrências registradas pelos moradores, assegurando o pleno funcionamento do sistema em todas as regiões do município.

A proposta do “Ilumina Suzano”, além de tornar a cidade 100% iluminada com LED, é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial feita por um munícipe. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para smartphone, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.