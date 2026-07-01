Festa da Cerejeira será neste fim de semana em Suzano

A cultura japonesa será celebrada em grande estilo neste fim de semana com a realização da 39ª Festa da Cerejeira, promovida pelo Bunkyo Suzano. O evento acontece neste sábado e domingo (04 e 05/07), a partir das 10 horas, na sede da associação (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 – Parque Suzano), com entrada gratuita. Em clima de Copa do Mundo, a partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final será transmitida em telão no domingo, permitindo que o público acompanhe o jogo durante a festividade.

Reconhecida como uma das principais celebrações culturais da região, a Festa da Cerejeira reúne tradição, gastronomia e atrações para todas as idades. O evento integra o Calendário Oficial de Eventos de Suzano e o Calendário Turístico do Estado de São Paulo, além de contar com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A organização mobiliza mais de 300 voluntários e espera receber mais de 30 mil visitantes ao longo dos dois dias de programação.

O público poderá acompanhar apresentações de dança, música, artes marciais, taissô, taiko, karaokê e capoeira, além do tradicional concurso Miss Cerejeira 2026 e da coroação da nova representante da festa. No domingo, a programação também inclui a premiação da Exposição Brasileira de Juvenis de Nishikigoi, seguida da transmissão do jogo do Brasil em telão.

A gastronomia será outro destaque. O público poderá saborear o tradicional yakisoba da Festa da Cerejeira, reconhecido em 2025 como o primeiro patrimônio imaterial de Suzano e preparado com mais de duas toneladas de macarrão durante o evento. O cardápio também contará com diversas especialidades da culinária japonesa e oriental, além das famosas coxinhas artesanais produzidas pelo Haha no Kai, departamento de mães do Bunkyo Suzano, preparadas manualmente por voluntárias e já consideradas uma marca registrada da festa.

O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, destacou a expectativa para mais uma edição da celebração. “A Festa da Cerejeira é resultado da dedicação de centenas de voluntários que trabalham para preservar a cultura japonesa e compartilhar essa tradição com toda a população. Estamos preparados para receber o público e proporcionar um fim de semana de integração, cultura, gastronomia e convivência. Convidamos toda a comunidade para prestigiar essa grande festa, que já faz parte da história de Suzano”, afirmou.