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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante encontro do Conseg Sul

Reunião destacou reconhecimento ao trabalho da Guarda Civil Municipal e debateu demandas relacionadas à perturbação do sossego

01 julho 2026 - 17h36Por De Suzano
Reunião destacou reconhecimento ao trabalho da Guarda Civil Municipal e debateu demandas relacionadas à perturbação do sossegoReunião destacou reconhecimento ao trabalho da Guarda Civil Municipal e debateu demandas relacionadas à perturbação do sossego - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã participou, nesta terça-feira (30/06), de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Sul, realizada em um restaurante no distrito de Palmeiras. O encontro reuniu representantes das forças de segurança, do poder público e moradores da região para discutir as principais demandas dos bairros da região. Entre os destaques da reunião esteve o reconhecimento da população pelo trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente pelas ações de patrulhamento preventivo e pela presença constante das equipes nas comunidades.

Os moradores fizeram questão de registrar elogios à atuação dos agentes da GCM e ressaltaram o reforço na sensação de segurança e a pronta resposta às solicitações da população. Além dos elogios, a reunião também serviu para encaminhar duas demandas relacionadas à perturbação do sossego público. As reclamações foram apresentadas pelos moradores e acolhidas pela pasta, que informou que a GCM realizará ações nos locais apontados para coibir as irregularidades e garantir mais tranquilidade aos residentes.

O encontro contou ainda com a participação de representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, que acompanharam as reivindicações apresentadas e contribuíram com esclarecimentos e encaminhamentos dentro de suas áreas de atuação. A integração entre os órgãos permitiu que as demandas fossem analisadas de forma conjunta.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o Conseg é um importante espaço de diálogo entre a administração pública, as forças policiais e a comunidade. “Receber o reconhecimento da população pelo trabalho da nossa GCM é motivo de orgulho e demonstra que estamos no caminho certo, investindo em um policiamento cada vez mais próximo dos moradores. Da mesma forma, as demandas apresentadas durante o Conseg são tratadas com muita seriedade. As reclamações de perturbação do sossego já foram acolhidas e receberão a atenção das nossas equipes, porque ouvir a população e dar respostas efetivas é uma das prioridades da nossa gestão”, declarou.

A reunião contou com as presenças do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; do presidente do Conseg Sul, Marcos Roque; da vice-presidente Isabel Melo; do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; do diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; do delegado titular do 1º Distrito Policial de Suzano (Palmeiras), Lourival Noronha; do chefe dos investigadores, Mauro Eidi Nakao; e do comandante da 1ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), André Cavallari.

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