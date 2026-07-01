Mais 240 alunos da rede municipal se formam em programa de resistência às drogas da PM

A Secretaria de Educação de Suzano promoveu nesta terça-feira (30/06) uma solenidade para celebrar a formatura de 240 alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar (PM). Após a conclusão de mais esta etapa, já são 890 estudantes contemplados em Suzano somente em 2026.

A cerimônia organizada no pátio da unidade, no Jardim Santa Helena, contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do secretário municipal de Governo, Alex Santos; do controlador geral do município, César Braga; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e dos vereadores Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; e Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei.

As autoridades cumprimentaram os estudantes do 5º ano que tiveram acesso aos ensinamentos proporcionados por essa iniciativa, que garantiu, ao longo deste semestre, encontros periódicos em sala de aula, nos quais foram abordados temas relacionados à prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos vínculos familiares.

A condução do trabalho ficou por conta do policial militar educador Rodrigo Alberto da Silva, que contou com apoio da coordenadora de Núcleos de Projetos Pedagógicos da pasta, Sueli Stuchi, do diretor da escola, Marcos de Oliveira, e da supervisora Preta Cordeiro, juntamente com suas equipes. Eles também estavam presentes no evento, junto a outros representantes do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

Os conteúdos que foram trabalhados com os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira também alcançaram outros 650 estudantes neste ano, cuja formatura havia sido realizada na quarta-feira da semana passada (24/06), na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, que reuniu representantes de mais sete escolas da cidade, sendo duas estaduais, Dr. Morato de Oliveira (Vila Amorim) e Professora Alice Romanos (Jardim Luela); e quatro municipais: Professora Maria Odete Cara Gouvêa (Jardim do Lago), Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas), Odário Ferreira da Silva (Jardim Belém) e Sérgio Simão (Jardim Europa).

O Proerd tem como principal objetivo capacitar crianças e adolescentes para reconhecerem situações de risco e tomarem decisões seguras e responsáveis. Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à proteção dos estudantes e à promoção da cultura de paz nas escolas, complementando outros programas desenvolvidos pela administração municipal voltados à segurança e ao acolhimento da comunidade escolar.

O prefeito destacou a contribuição do Proerd para o desenvolvimento dos alunos. “O Proerd vai muito além de sala de aula e atua diretamente para formação de cidadãos mais conscientes, fortalecendo valores, promovendo a cultura de paz e incentivando nossas crianças a fazerem escolhas responsáveis no futuro. Por isso, temos que agradecer a atuação da Polícia Militar, pelo trabalho junto aos alunos e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que garante as condições necessárias para que a iniciativa seja implementada nas unidades”, ressaltou o chefe do Executivo.