Suzano é destaque estadual e nacional em prêmios e rankings de eficiência em 2026

A Prefeitura de Suzano celebra o protagonismo da cidade em alguns dos prêmios e rankings de eficiência divulgados ao longo do primeiro semestre de 2026, que a colocaram na condição de destaque perante os 645 municípios do Estado de São Paulo e os 5.570 do Brasil. O reconhecimento veio por parte de avaliações estaduais e nacionais relacionadas às áreas de Tecnologia, Saneamento Básico, Empreendedorismo, Mobilidade Urbana, Assistência Social, Saúde, Promoção da Juventude e Inclusão.

Neste período, o desempenho da administração municipal foi atestado pela qualidade do trabalho a partir da análise de instituições renomadas, que colocaram Suzano nos holofotes durante os encontros dedicados à entrega dos certificados.

A cidade foi premiada em diferentes eventos realizados entre fevereiro e junho, incluindo o “Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes”, o “13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”, o “Prêmio Bicicleta Brasil”, o “39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo”, a 9ª edição do “Conexidades “Município Amigo da Juventude”, o prêmio “InovaCidade 2026” e o “Selo Amigo da Pessoa com TEA”.

Além das conquistas, Suzano ainda mostrou sua relevância com posições nobres no ranking divulgado pelo Instituto Trata Brasil e no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, além de ter sido certificado com o “Selo FNAS 2025 – Excelência e Transparência na Gestão do SUAS”.

Prêmios

Em 5 de fevereiro, a Rede Cidade Digital, concedeu ao chefe do Poder Executivo municipal, Pedro Ishi, o título de “Prefeito Inovador”, durante o “Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes”, realizado na cidade de Ribeirão Pires, por conta das soluções que vêm sendo implementadas pela gestão pública suzanense para modernização dos processos administrativos e dos serviços voltados à população.

Em 17 de março, Suzano foi reconhecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na categoria “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, durante a premiação “Prefeitura Empreendedora”, realizada no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista, por conta do projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique.

No dia 25 do mesmo mês, o município recebeu o quarto prêmio do programa federal “Bicicleta Brasil” ao ficar em 2º lugar na categoria “Planejamento do Poder Público”, pelo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa lançado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prevê mais de cem quilômetros de área para ciclistas em até dez anos.

Entre 8 e 10 de abril, a cidade conquistou projeção estadual e internacional durante o “39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo”, realizado em Santos, no litoral paulista, ao receber duas importantes premiações: Destaque OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), concedido à Unidade Básica de Saúde (UBS) Stelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, e uma Menção Honrosa ao trabalho desenvolvido pela Vigilância Sanitária, reconhecido entre mais de 2,7 mil experiências inscritas no evento.

Em 16 de junho, a Prefeitura de Suzano recebeu o prêmio “InovaCidade 2026”, do Instituto Smart City Business América, pelo desenvolvimento do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), considerado uma das iniciativas mais inovadoras da América Latina na área de tecnologia aplicada à gestão pública. A cerimônia foi realizada no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista.

Ainda neste mês, no dia 26, a cidade recebeu o “Selo Amigo da Pessoa com TEA”, certificação entregue pelo secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que reconhece instituições públicas e privadas que desenvolvem práticas inclusivas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Outros reconhecimentos

A melhoria da prestação de serviços de água e esgoto realizados em Suzano teve reflexo direto no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil em março. A cidade avançou sete posições em relação ao estudo anterior e retornou à lista das 30 melhores do País, com o 28º lugar, se consolidando como líder do Alto Tietê neste índice.

Na área da Assistência Social, Suzano recebeu o selo de excelência do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome pela transparência das ações desenvolvidas na cidade e pelo comprometimento com a população, que vem se traduzindo em mais acolhimento aos munícipes em situação de vulnerabilidade.

As ações voltadas à melhoria da qualidade de vida ainda garantiram destaque da cidade no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado em maio, pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Dados publicados pelo ranking mostram que o município foi o melhor no Alto Tietê em cobertura vacinal contra poliomielite, expectativa de vida, qualidade de internet móvel e controle de perdas de água na distribuição.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que as conquistas mostram que a cidade tem se desenvolvido em diferentes frentes de atuação, para garantir serviços públicos de qualidade e atendimento adequado à população. “Estamos sendo reconhecidos pelo desempenho da gestão, a partir da nossa capacidade de entregar resultados aferidos por instituições renomadas, que estão atestando a excelência do trabalho que vem sendo feito no município”, declarou o chefe do Executivo.