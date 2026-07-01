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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Cidades

USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'

Campanha prevê palestras, orientações, testes rápidos e atividades educativas ao longo de todo o mês a partir desta sexta-feira (03/07)

01 julho 2026 - 16h35Por De Suzano
USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano dará início nesta sexta-feira (03/07) à programação da campanha “Julho Amarelo”, campanha nacional de conscientização e combate às hepatites virais, nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade. As equipes desenvolverão uma série de atividades voltadas à prevenção, ao diagnóstico precoce e à orientação da população sobre a doença.

A abertura do cronograma ocorrerá na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, com uma palestra de conscientização marcada para as 8h30. A atividade tem como objetivo informar os moradores sobre as formas de transmissão das hepatites virais, as medidas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa integra a mobilização da rede municipal para ampliar o conhecimento da população sobre uma doença que, muitas vezes, evolui de forma silenciosa.

Durante todo o mês, as equipes das unidades promoverão palestras, grupos educativos, ações comunitárias e testes rápidos, além de orientar os usuários sobre hábitos preventivos e a necessidade de manter a vacinação em dia. Em algumas unidades, as atividades serão ampliadas com serviços complementares. Na USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, por exemplo, a campanha será realizada em conjunto com o “Julho Verde”, voltado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Além das orientações, serão oferecidos testes rápidos para hepatites virais e avaliação odontológica. O encerramento da campanha está previsto para o dia 31 de julho, na USF Jardim do Lago, com uma palestra educativa destinada aos usuários da unidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, iniciativas como o “Julho Amarelo” são fundamentais para fortalecer a prevenção e ampliar o diagnóstico precoce. “As hepatites virais podem permanecer sem sintomas por muitos anos, o que torna essencial investir em informação, prevenção e acesso à testagem. Com essa programação em nossas unidades de saúde, aproximamos esses serviços da população, incentivando o diagnóstico precoce e garantindo que mais pessoas tenham acesso ao tratamento quando necessário. A prevenção continua sendo a melhor estratégia para proteger vidas”, afirmou o secretário.

Lista de unidades, dias e horários das ações. Os endereços podem ser consultados em http://bit.ly/EnderecosUBS:
 

03/07 (sexta-feira) – 8h30
Local: USF Jardim Revista
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

08/07 (quarta-feira) – 9 horas
Local: USF Vila Fátima
Ação: Grupo de conscientização sobre hepatites virais na comunidade

 

08/07 (quarta-feira) – 9h30
Local: USF Jardim Suzanópolis
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

08/07 (quarta-feira) – 9 horas
Local: USF Vila Amorim
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais e câncer de cabeça e pescoço, com testes rápidos e avaliação odontológica

 

08/07 (quarta-feira) – 14 horas
Local: USF Jardim Maitê
Ação: Ação educativa sobre hepatites virais com equipe multiprofissional

 

14/07 (terça-feira) – 9 horas
Local: USF Jardim Europa
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

14/07 (terça-feira) – 10 horas
Local: USF Jardim Brasil
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

15/07 (quarta-feira) – 9 horas
Local: USF Vila Fátima
Ação: Grupo de conscientização sobre hepatites virais na comunidade

 

17/07 (sexta-feira) – 9 horas
Local: Recanto São José
Ação: Palestra de conscientização, testes rápidos para hepatites virais e coleta de exame citopatológico

 

20/07 (segunda-feira) – 9 horas
Local: USF Dr. Eduardo Nakamura
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

23/07 (quinta-feira) – 13 horas
Local: USF Jardim Ikeda
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

 

31/07 (sexta-feira) – 10 horas
Local: USF Jardim do Lago
Ação: Palestra de conscientização sobre hepatites virais

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