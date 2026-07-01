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Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
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Cidades

Vendas de camisas da seleção brasileira disparam nas lojas esportivas em Suzano

Comerciantes do Centro de Suzano já se preparam para a alta

01 julho 2026 - 07h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Comerciantes do Centro de Suzano já se preparam para a altaComerciantes do Centro de Suzano já se preparam para a alta - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

As vendas de camisetas da seleção brasileira dispararam após a sequência de vitórias do Brasil. Após vitória contra a seleção japonesa na última segunda-feira (20), comerciantes do Centro de Suzano já se preparam para a alta.


Segundo os comerciantes, o ápice da procura pela amarelinha se deu no início da fase de grupos, com o confronto entre Brasil e Marrocos no sábado, 13/06. Após o empate, os brasileiros recuaram e as vendas diminuíram. Depois da vitória contra a Escócia na última quarta-feira (24), os torcedores voltaram a buscar a camiseta da seleção.


“Após o jogo contra o Japão, já percebi uma maior procura pela camisa”, explicou Thiago Willian, vendedor de camisetas e dono da loja Thidan Sports. “Tenho certeza de que, se o Brasil continuar vencendo, vou vender cada vez mais”, complementou. “Desde o primeiro jogo, a cada vitória, a procura pelas camisetas aumenta”, acrescentou Maria Julia, vendedora e representante da loja Ponto Luz.


E para essa alta nas vendas, os vendedores não deixaram de criar campanhas para fomentar a venda das camisetas. “Após o primeiro jogo da seleção, nossa loja iniciou um saldão com descontos de até 40% nas camisetas da seleção”, explicou Alexandre Pedroso, dono da loja Ecosurf. “Nós optamos por uma premiação em um bolão para o jogo do Brasil contra o Japão”, disse Maria Julia.

 

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