Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 09 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Feijão impacta no aumento de preço da cesta básica em Suzano

Segundo Cepea, somente em junho, o aumento foi de 9,64%. DS fez consulta aos supermercados da cidade

09 julho 2026 - 09h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Feijão impacta no aumento de preço da cesta básica em SuzanoFeijão impacta no aumento de preço da cesta básica em Suzano - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

O preço do feijão sofreu alta no mês de junho, impulsionado devido a maior demanda de grãos de alta qualidade. Trouxe reflexo no reajuste no valor da cesta básica, em Suzano. 

O DS esteve nas ruas para saber como os comerciantes e os munícipes estão encarando essa alta em um dos principais itens da cesta básica brasileira.

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a alta acumulada do feijão no estado de São Paulo chegou a 47% no ano, enquanto, somente em junho, o aumento foi de 9,64%.

Em Suzano, o valor de uma cesta básica varia de R$ 63,90 a R$ 96,99. Já o feijão de um quilo, está custando em média R$ 7,99 e o arroz de cinco quilos está custando em média R$ 16.

Representantes dos supermercados da região apontaram quais alternativas estão adotando para manter os clientes comprando os produtos relacionados.

No Comercial Esperança, está havendo campanhas com dias certos com promoções para os produtos essenciais da cesta básica, como óleo, arroz e feijão, que ocorrem das terças-feiras às sextas-feiras. O estabelecimento conta com cestas básicas de R$ 72,99 e R$ 96,99.

Já no supermercado Santa Fé não é feita a venda de cestas básicas prontas, mas há sim a procura pelos produtos relacionados. 

No estabelecimento, as campanhas não são fixas, mas ocorrem sazonalmente, e que são compartilhados para o público através de folhetos e publicidades nas redes da loja. A última campanha para o feijão ocorreu nesta segunda-feira (6).

Já no supermercado Tenda, o valor de uma cesta básica subiu de R$ 59,90 para R$ 63,90 no último mês. 
Para os compradores, essa alta já impacta na compra do mês, como é o caso da Margarete Almeida, a dona Margarete. 

“Para mim, que sou aposentada, essa alta é ruim, eu compro dois quilos de feijão na compra do mês, então já vai pesando. Fora as outras coisas que aumentam de vez em quando”, comentou.

Já o Bruno Souza, comentou que percebeu um leve aumento no feijão nas últimas semanas. “É dois reais aqui, um real ali, que na compra mensal, já impacta bastante”, disse. "Eu prefiro esperar uma promoção para comprar esses itens e carnes", finalizou

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya
Cidades

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras
Cidades

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra
Cidades

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra

Prefeito vistoria obras de pavimentação no Parque Alvorada
Cidades

Prefeito vistoria obras de pavimentação no Parque Alvorada

Segurança Cidadã flagra despejo irregular de resíduos de siderúrgica no rio Jaguari
Flagrante

Segurança Cidadã flagra despejo irregular de resíduos de siderúrgica no rio Jaguari

Meio Ambiente registra média mensal de 155 cães e gatos castrados no 1ª semestre
Cidades

Meio Ambiente registra média mensal de 155 cães e gatos castrados no 1ª semestre