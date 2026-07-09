Feijão impacta no aumento de preço da cesta básica em Suzano

O preço do feijão sofreu alta no mês de junho, impulsionado devido a maior demanda de grãos de alta qualidade. Trouxe reflexo no reajuste no valor da cesta básica, em Suzano.

O DS esteve nas ruas para saber como os comerciantes e os munícipes estão encarando essa alta em um dos principais itens da cesta básica brasileira.

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a alta acumulada do feijão no estado de São Paulo chegou a 47% no ano, enquanto, somente em junho, o aumento foi de 9,64%.

Em Suzano, o valor de uma cesta básica varia de R$ 63,90 a R$ 96,99. Já o feijão de um quilo, está custando em média R$ 7,99 e o arroz de cinco quilos está custando em média R$ 16.

Representantes dos supermercados da região apontaram quais alternativas estão adotando para manter os clientes comprando os produtos relacionados.

No Comercial Esperança, está havendo campanhas com dias certos com promoções para os produtos essenciais da cesta básica, como óleo, arroz e feijão, que ocorrem das terças-feiras às sextas-feiras. O estabelecimento conta com cestas básicas de R$ 72,99 e R$ 96,99.

Já no supermercado Santa Fé não é feita a venda de cestas básicas prontas, mas há sim a procura pelos produtos relacionados.

No estabelecimento, as campanhas não são fixas, mas ocorrem sazonalmente, e que são compartilhados para o público através de folhetos e publicidades nas redes da loja. A última campanha para o feijão ocorreu nesta segunda-feira (6).

Já no supermercado Tenda, o valor de uma cesta básica subiu de R$ 59,90 para R$ 63,90 no último mês.

Para os compradores, essa alta já impacta na compra do mês, como é o caso da Margarete Almeida, a dona Margarete.

“Para mim, que sou aposentada, essa alta é ruim, eu compro dois quilos de feijão na compra do mês, então já vai pesando. Fora as outras coisas que aumentam de vez em quando”, comentou.

Já o Bruno Souza, comentou que percebeu um leve aumento no feijão nas últimas semanas. “É dois reais aqui, um real ali, que na compra mensal, já impacta bastante”, disse. "Eu prefiro esperar uma promoção para comprar esses itens e carnes", finalizou