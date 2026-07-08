Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu as inscrições para a 2ª edição do “Festival de Talentos” de Palmeiras, que será realizado na Casa de Cultura I Professor Luiz Antonio da Silva, no dia 29 de agosto (sábado), das 10 às 18 horas, e reunirá apresentações em diferentes linguagens artísticas.

Os interessados têm até o dia 7 de agosto para realizar o cadastro, que deve ser feito presencialmente no mesmo local em que serão realizadas as apresentações, na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras.

A programação será formada por apresentações de artes visuais, audiovisual, dança, música, literatura, teatro e circo. Cada participante poderá inscrever até duas propostas, desde que sejam de linguagens artísticas diferentes. No entanto, apenas uma delas poderá ser selecionada para apresentação no festival. Cada modalidade terá limite de 20 inscrições.

A participação é aberta ao público a partir de 7 anos de idade. No caso dos menores, será necessário apresentar autorização do responsável legal no ato da inscrição.

No dia do festival, serão seguidos critérios definidos pela organização, incluindo ordem de inscrição e limite de tempo para cada modalidade. Nas apresentações musicais, o máximo será de dez minutos ou duas músicas, com participação de artistas solo, duplas, trios ou bandas.

Na dança, os participantes poderão apresentar uma coreografia de qualquer gênero, também com duração máxima de dez minutos, em formato solo, dupla, trio ou coletivo. Para literatura e teatro, o tempo limite será igualmente de dez minutos. No caso das apresentações teatrais, o cenário e os adereços serão de responsabilidade dos próprios participantes.

As modalidades de música, dança, literatura e teatro terão limite máximo de dez apresentações cada. Já para as apresentações circenses serão até quatro, enquanto artes visuais contarão com até 30. No caso do circo, o cenário, a vestimenta e demais materiais necessários também serão de responsabilidade dos inscritos.

A relação dos selecionados, com os horários das apresentações, será informada aos participantes até o dia 14 de agosto de 2026, por meio do telefone de contato indicado na ficha de inscrição. Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Cultura, pelo e-mail secretariadeculturadesuzano@gmail.com ou pelo telefone (11) 4751-3005.

O secretário José Luiz Spitti destacou a importância de mais uma edição do festival para valorizar os artistas da região. “O ‘Festival de Talentos’ é uma oportunidade para que crianças, jovens e adultos mostrem suas habilidades artísticas e participem de um momento de convivência, integração e valorização cultural. A Casa de Cultura de Palmeiras tem um papel muito importante na descentralização das nossas ações, e esta segunda edição reforça o compromisso de abrir espaço para os talentos da cidade e aproximar ainda mais a população da cultura”, afirmou.