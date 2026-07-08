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Jornal Diário de Suzano - 08/07/2026
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Cidades

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya

Estrutura atenderá até cem munícipes de 6 a 17 anos no contraturno escolar, para fortalecer vínculos sociais e promover atividades de incentivo à arte e à prática esportiva

08 julho 2026 - 18h09Por De Suzano
Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda AyaAssistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social inaugurou nesta quarta-feira (08/07) um novo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Fazenda Aya para reforçar o acolhimento à população local por meio de uma estrutura capaz de atender até cem crianças e adolescentes no contraturno escolar. A Prefeitura de Suzano destinará R$ 300 mil por ano para a manutenção das atividades.

O trabalho será conduzido pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) na estrada Fazenda Viaduto, 7.268, e garantirá suporte para situações de vulnerabilidade e risco social, não só para o público de 6 a 17 anos como para toda a família, proporcionando incentivo à arte e à prática esportiva com aulas de capoeira e espaços para produções audiovisuais.

A conquista foi celebrada pelas autoridades presentes, incluindo o prefeito Pedro Ishi; a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o titular da Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; além da presidente da Aamae, Silvia Rangel.

Todos destacaram a importância desta estrutura para as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região do Casa Branca, que poderão contar com este novo serviço para a garantia de direitos, mantendo seus filhos longe das ruas e integrados em um espaço de socialização.

As crianças deram o tom da festa com uma apresentação teatral da Associação Luz do Amanhã, por meio do projeto “Amanhecer”, que reforçou a luta contra a exploração infantil, e uma performance da bateria do projeto “Mentes Brilhantes”, da Aamae, que antecederam a visita às instalações do novo prédio, supervisionada pelo orientador do espaço, o professor Wellington Martins.

O Serviço de Convivência Mentes Brilhantes – Polo Fazenda Viaduto, como foi batizada a unidade, chega para ser a nona estrutura voltada a essa finalidade no município. O equipamento complementa a rede de proteção para este público, que ainda conta com o espaço inaugurado no Jardim Revista, na última segunda-feira (06/07). Ao todo, são 900 vagas para crianças e adolescentes.

Repercussão

O vereador Maizena afirmou que o novo serviço vem para fazer a diferença no atendimento. “Não poderia deixar de cumprimentar todos que estiveram envolvidos na abertura deste polo, que reforça o trabalho da Assistência Social na cidade. Queria parabenizar também a atuação da Aamae, que traz a experiência em outras localidades para mais este espaço de acolhimento”, declarou.

Já o secretário Garippo aproveitou a ocasião para anunciar que a chegada desta estrutura será acompanhada de outras novidades para a localidade. “Além da alegria de podermos inaugurar este serviço, queria compartilhar com todos que já foi acertado que o transporte público proporcionará acesso facilitado com uma parada em frente a este endereço. Também precisamos informar que esta localidade será contemplada com o programa estadual ‘Vivaleite’, para reforço nutricional com distribuição de leite pasteurizado”, confirmou o titular da Assistência.

Por sua vez, Pedro Ishi lembrou o histórico de conquistas da região, que culminou com a abertura deste polo. “A partir de 2017, a cidade passou a se ordenar por meio de um novo Plano Diretor que possibilitou mais investimentos para a região da Fazenda Aya. Vieram mais obras de saneamento básico, mais processos de regularização fundiária e mais serviços que trouxeram qualidade de vida para a população. Estamos orgulhosos de tudo que foi feito e especialmente pela possibilidade de trazer um serviço de convivência para crianças e adolescentes”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

Também participaram da cerimônia, os secretários Alex Santos (Governo), César Braga (Controladoria Geral do Município) e André Chiang (Meio Ambiente); os diretores da pasta da Assistência, Regiane Borges e Carlos Araújo; as conselheiras tutelares Jaqueline Esteves e Francisca Aparecida Xavier; e a advogada Patrícia Braga, representando a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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