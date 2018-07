Festa das Cerejeiras prossegue neste domingo em Suzano

Prossegue neste domingo (15), em Suzano, a 33ª edição Festa da Cerejeira. O evento teve início ontem (14). Fica aberto entre 10 e 22 horas com entrada gratuita na sede da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando de Salles Oliveira, 444, no Centro).

Com o objetivo de comemorar o florescer da árvore típica do Japão e os 110 anos de Imigração Japonesa no Brasil, a celebração nipônica oferece atividades gratuitas ao público, como atrações musicais e culturais, além de contar com barracas de comidas típicas, souvenirs, artesanatos, cosméticos e muito mais.

A novidade deste ano fica por conta do Workshop de Cultura Japonesa, que abordará assuntos voltados à Aikidô, Kendô. Taikô, Odori (dança), Kimono, Origami e Nihongo Gakko.