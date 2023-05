Festa do São José Operário chega a 57ª edição e espera 4 mil

A tradicional festa de São José Operário chega na 57ª edição e espera 4 mil fiéis nos três dias de festa.

A programação de amanhã (1º de maio) se inicia às 9h30 com discurso de autoridades e às 10 horas o pároco Luiz Ricardo celebra a Santa Missa com a bênção das carteiras de trabalho. Logo em seguida haverá a procissão pelas ruas da Casa Branca e almoço de São José Operário.

Neste domingo o ‘Grupo 10 Entrosados’ se apresenta a partir das 20 horas na quermesse.

Neste dia 1º de Maio às 15 horas haverá aulas de zumba gratuita pelo Projeto Bem-Estar. No mesmo dia o cantor Benevides, de música sertaneja, se apresenta às 13 horas. Para encerrar a programação o cantor Raffa Augusto se apresenta às 20 horas após a missa do Padre Nilton que acontece às 17 horas também com a benção das carteiras de trabalho.

A quermesse começou no sábado a partir das 20 horas com abertura do show do Sampa Crew, na Rua Roberto dos Santos, 255, Jardim Casa Branca.

A programação religiosa também teve início no sábado (22) com a missa do padre João Lucas. Nos dias seguintes ocorreram novenas e missas a partir das 19h30. Nesta quinta-feira (27) aconteceu a missa com o padre Jonas às 19h30. Na sexta-feira a missa foi celebrada pelo padre Orlando.

No sábado o bispo Dom Pedro Luiz fez a celebração às 18 horas para dar início às festividades.

Neste domingo às 19 horas haverá a missa com o padre César Augusto.