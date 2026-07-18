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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Ferraz

Festa Julina em Ferraz faz sucesso com shows de artistas locais e muita comida típica

Multidões se reúnem para prestigiar a primeira festa da cidade

18 julho 2026 - 15h00Por de Ferraz
Festa Julina em Ferraz faz sucesso com shows de artistas locais e muita comida típicaFesta Julina em Ferraz faz sucesso com shows de artistas locais e muita comida típica - (Foto: Camille Melo)

Quem passava nas imediações podia escutar aquele barulho de forró que vinha da Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) com a 1ª Festa Julina realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. O evento gratuito reuniu a população ferrazense nesta sexta-feira (17) para curtir shows ao vivo de artistas da região e comer comidas típicas. 

O início da festa ficou com o show de Lucas Miranda, com o melhor do arrocha e sertanejo universitário, e às 20h quem entrou no palco foi o cantor Carlos Gabriel, cantando clássicos do sertanejo raiz.
Os alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) da turma de ritmos e breaking dance realizaram apresentações com as músicas "Peão tatuado" e "Magalena" respectivamente.

A praça de alimentação estava cheia de comidas típicas como cural, milho na manteiga, cuscuz, baião de dois, pastel, hot-dog e muito mais. Além do touro mecânico que fez sucesso com a criançada.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, o objetivo do evento é reunir a população para ter acesso às festas tradicionais brasileiras. 

"Estamos felizes em receber um público tão expressivo aqui hoje e amanhã tem mais. A nossa alegria é fazer com que cada vez mais munícipes participem das festas que a cultura brasileira pode nos oferecer", pontuou. 

Amanhã, a festa continua a partir das 17h com shows de Mario Morgon e Forró dos Matutos.

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