Festa Julina em Ferraz faz sucesso com shows de artistas locais e muita comida típica

Quem passava nas imediações podia escutar aquele barulho de forró que vinha da Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções) com a 1ª Festa Julina realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos. O evento gratuito reuniu a população ferrazense nesta sexta-feira (17) para curtir shows ao vivo de artistas da região e comer comidas típicas.



O início da festa ficou com o show de Lucas Miranda, com o melhor do arrocha e sertanejo universitário, e às 20h quem entrou no palco foi o cantor Carlos Gabriel, cantando clássicos do sertanejo raiz.

Os alunos do Centro de Arte e Cultura (CAC) da turma de ritmos e breaking dance realizaram apresentações com as músicas "Peão tatuado" e "Magalena" respectivamente.



A praça de alimentação estava cheia de comidas típicas como cural, milho na manteiga, cuscuz, baião de dois, pastel, hot-dog e muito mais. Além do touro mecânico que fez sucesso com a criançada.



Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, o objetivo do evento é reunir a população para ter acesso às festas tradicionais brasileiras.



"Estamos felizes em receber um público tão expressivo aqui hoje e amanhã tem mais. A nossa alegria é fazer com que cada vez mais munícipes participem das festas que a cultura brasileira pode nos oferecer", pontuou.



Amanhã, a festa continua a partir das 17h com shows de Mario Morgon e Forró dos Matutos.