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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Suzano

Manutenção intensifica zeladoria e amplia frentes de trabalho em mais de 20 bairros

Serviços já atenderam cerca de 40 vias e equipamentos públicos nesta semana; cronograma segue até a próxima sexta-feira (24/07)

18 julho 2026 - 13h04Por de Suzano
Manutenção intensifica zeladoria e amplia frentes de trabalho em mais de 20 bairrosManutenção intensifica zeladoria e amplia frentes de trabalho em mais de 20 bairros - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou, nesta sexta-feira (17/07), as ações de zeladoria em diferentes regiões de Suzano, ampliando o cronograma de serviços de limpeza, conservação e manutenção dos espaços públicos. A ação dá prosseguimento ao mutirão realizado ao longo desta semana, iniciado na última segunda-feira (13/07), que contemplou mais de 20 bairros e aproximadamente 40 vias, praças e equipamentos públicos da cidade.

As frentes de trabalho executaram serviços de capinação, roçagem, limpeza de áreas verdes, retirada de descarte irregular, manutenção de bueiros, conservação de praças, limpeza dos cemitérios municipais e varrição mecanizada. 

As equipes passaram por bairros como Cidade Miguel Badra, Jardim São Luiz, Jardim das Flores, Jardim Graziela, Jardim São Bernardino, Jardim Belém, Jardim Imperador, Jardim Carmem, Jardim Leblon, Jardim Tabamarajoara, Vila Urupês, Cidade Boa Vista, Jardim Casa Branca, Jardim Nazareth, Jardim Planalto, Jardim Regina, Centro, além do Parque Max Feffer, da praça Ana Falsarella Guardia, entre outras.

Os serviços também contemplaram importantes corredores viários, como a rua Prudente de Morais, a avenida Governador Mário Covas (Marginal do Una), a rua Major Pinheiro Fróes, as avenidas Brasília, Jorge Bei Maluf e Senador Roberto Simonsen, além das estradas Keida Harada, Santa Mônica, os viadutos Leon Feffer e Ryu Mizuno, o Corredor Ecológico, a rua Masanosuke Shibata, a rua José de Almeida e outras vias estratégicas do município.

A partir desta sexta-feira, o cronograma foi ampliado com novas frentes de trabalho. As equipes iniciaram os serviços na rua Joseph Meyer Nigri, na Praça José da Costa Soares, na Praça do Cruzeirinho, na região do Jardim Monte Cristo, além da remoção de descarte irregular no Jardim Carmem e no Jardim Europa. Nos próximos dias, as ações seguirão contemplando a avenida Brasília, na Vila Urupês, o bairro Cidade Miguel Badra, a avenida Major Pinheiro Fróes, o Jardim Fernandes, a Vila Real, o Jardim Leblon, Jardim Santa Inês, além de demandas prioritárias encaminhadas pela população.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o trabalho é permanente e busca atender todas as regiões da cidade de forma planejada. “Estamos mantendo um ritmo intenso de trabalho durante toda a semana e, a partir desta sexta-feira, ampliamos ainda mais as frentes de zeladoria para atender novos bairros e acelerar os serviços. Nosso objetivo é manter Suzano cada vez mais limpa, organizada e bem cuidada, levando qualidade de vida para a população em todas as regiões do município. Esse planejamento também nos permite atender com mais rapidez as demandas apresentadas pelos moradores”, afirmou.

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