Fiéis prestigiam entrega do Título de Cidadão Suzanense ao bispo Dom Pedro Stringhini

Fiéis da Igreja Católica prestigiaram na noite de sexta-feira (18) a entrega do Título de Cidadão Suzanense ao bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, na Câmara de Suzano. A homenagem foi iniciativa do vereador Joaquim Rosa (PL).

O parlamentar destacou a disponibilidade do religioso em estar presente no município em eventos como a Missa da Família, a Festa do Baruel e na abertura da Campanha da Fraternidade no município. “Dom Pedro sempre atendeu muito bem ao nosso chamado, unindo a política à igreja da melhor maneira possível, com o coração aberto”, pontuou.

A presidente da Casa de Leis, Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia, conduziu o evento. “Agradeço, em nome do Legislativo suzanense, pela forma responsável e consciente com que vem atuando em nossa região desde 2012. Uma atuação que passa por obras sociais importantes, que beneficiam e levam esperança a milhares de pessoas, independentemente da fé que professam”, disse.

Dom Pedro Luiz Stringhini afirmou estar profundamente emocionado com a homenagem. Contou que seu pai faleceu há 15 dias e dedicou o Título de Cidadão Suzanense aos pais, que fariam 67 anos de casados no dia de hoje. Também relembrou a tragédia ocorrida na Escola Estadual Raul Brasil em março deste ano, que resultou na morte de dez pessoas.

“Ser cidadão é ter um sonho, é ter o sonho-cidadão. E sonho-cidadão é aquele que se sonha coletivamente. Sonho de justiça e inclusão social, onde os pobres têm sua dignidade e seus direitos respeitados. Sonho que se transforma em compromisso de participação numa sociedade fraterna e solidária, economicamente justa, politicamente democrática e ecologicamente sustentável”, declarou. “Como cristão católico e, agora, como cidadão suzanense, participo dos anseios e aspirações dos demais cidadãos da cidade.”

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que Dom Pedro Stringhini é uma pessoa que faz a diferença por onde passa. “Hoje é um dia muito especial para a cidade de Suzano, não só para a Igreja Católica, mas para todas as religiões e pessoas”, disse.

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) falou que Dom Pedro Stringhini é um homem sensato: “Prega a caridade, o amor e é amigo leal de todos nós”.

O vigário geral da Diocese de Mogi das Cruzes, monsenhor Antonio Robson Gonçalves, destacou que a Cúria Diocesana é muito grata à atual legislatura de Suzano por esse reconhecimento ao bispo. “Todos que fazemos parte dessa igreja nos sentimos honrados”, afirmou.

A secretária da Mulher do município de Poá, Jeruza Reis, falou no evento que receber um título de cidadão é como atribuir uma certidão de nascimento nova a alguém. “É celebrar a vida”, resumiu.

Também compuseram a mesa de autoridades a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama de Suzano Larissa Ashiuchi, e o coordenador setorial das paróquias de Suzano, padre Luiz Ricardo Cândido da Silva.

A sessão solene contou com a participação do Coral Cantoras do Bom Pastor, que apresentou as músicas “Bom Pastor” e “Servo do Amor” em homenagem ao bispo.