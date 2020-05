Floriculturas de Suzano vão abrir para o dia das Mães

As floriculturas de Suzano estão autorizadas a funcionar segundo entendimento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, conforme consulta realizada pelo Instituto Brasileiro de Floricultura - Ibraflor.

Na quinta-feira, 07 de maio, foi realizada uma reunião entre os lojistas do ramo de Floricultura, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, para definir as ações referente ao dia das mães para o segmento.

Participaram alguns comerciantes deste segmento, Edilson Koyama e Valéria Augusto (Liz Flores), Celina (Floricultura Celina), Nelson Miyanishi (Flora Miyanishi), Fabiana Elsa Martins (Marlene Flores), Sidnei Mazaro (Solange Flores), também houve a participação de Marciel Vitório (Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

Os empresários do ramo de floricultura informaram que estão se preparando, pois, o dia das mães é uma data de grande volume de vendas para o segmento e a expectativa das vendas nesta data é otimista, apesar do momento crítico vivido na área da Saúde, e também em função de outros segmentos estarem fechados isso cria a expectativa que as vendas acompanhem ou pelo menos seja próxima a do ano anterior.

A ACE Suzano, através de seu presidente, Fernando Fernandes, explanou sobre a importância do atendimento as diretrizes sanitárias e as exigências dos órgãos competentes, como evitar aglomeração respeitando o distanciamento mínimo para atendimento, uso obrigatório de máscaras, tanto pelos atendentes quanto por parte dos clientes, disponibilização de álcool gel 70º e também da higienização constante do local. A entidade, também se comprometeu a auxiliar na divulgação e apoio ao segmento.

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, através, do secretário, Claudinei Valdemar Galo, se colocou a disposição dos lojistas para apoio na organização do trânsito de pessoas e veículos, evitando aglomerações. As floriculturas que quiserem adotar a modalidade de Drive-Thru podem informar à secretaria e solicitar a utilização de vagas de estacionamento em frente às lojas, assim como ter o auxílio dos agentes de trânsito nos dias 09 e 10 de Maio.

A ACE Suzano se coloca a inteira disposição de todos os empresários e comerciantes de todos os segmentos, para dúvidas, informações e conteúdos no auxílio durante e após esse momento.