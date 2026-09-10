Suzano registra 1,3 mil partos no Hospital e Maternidade

Suzano registrou 1.393 partos realizados no Hospital e Maternidade entre janeiro e julho de 2026. O número é semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram realizados 1.405 procedimentos, mas ainda representa um recuo de 0,8%.

Em ambos os anos, a maioria dos procedimentos foram partos normais, sendo 820 feitos em 2026 e 839 no ano passado. Paralelamente, foram realizadas 573 cesáreas neste ano e 566 em 2025.

Além dos atendimentos, o Hospital e Maternidade oferece diferentes ações de acompanhamento e acolhimento às gestantes. Entre elas está a visita guiada, que permite às futuras mães conhecerem as instalações da maternidade e receberem orientações sobre o processo de internação. A atividade é realizada todas às quartas-feiras, às 16 horas, mediante agendamento pela Rede Alyne, da Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade também disponibiliza atendimento individualizado de amamentação, realizado à beira-leito, com orientações sobre a amamentação e os cuidados necessários com o bebê.

Outra iniciativa da unidade é a impressão da placenta. No momento da alta, a paciente recebe uma impressão da placenta acompanhada de informações sobre o recém-nascido, como data de nascimento, peso e altura. A proposta é proporcionar às famílias uma lembrança do nascimento do bebê.

As mães que possuem filhos internados na UTI Neonatal ou na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal também contam com atendimento na sala de ordenha. No local, elas recebem orientação e acompanhamento de uma enfermeira do Banco de Leite Humano. Já durante o pré-parto, a unidade ainda disponibiliza recursos que auxiliam no conforto e na preparação para o trabalho de parto.