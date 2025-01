Funcionários da Manutenção constroem cadeira para criança com doença rara

Em um gesto de humanidade e solidariedade, funcionários da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos construíram uma cadeira adaptada para uma criança moradora de Suzano com Distrofia Neuroaxonal Infantil. O equipamento, do modelo parapodium infantil, auxilia o usuário a manter a postura em pé ou ortostática e garante que a pessoa se mantenha com uma postura simétrica.

A cadeira foi doada em setembro do ano passado para a pequena Helena Souza Santos, de 3 anos, que sofre com a doença rara e hereditária que afeta o sistema nervoso e é caracterizada pelo acúmulo de ferro no cérebro. Entre as complicações estão a hipotonia do tronco (diminuição do tônus muscular e da força, resultando em flacidez e moleza corporal), estrabismo (desalinhamento dos olhos) e regressão ou desaceleração nos marcos do desenvolvimento. O equipamento doado é de fundamental importância para o conforto e qualidade de vida da menina, para que ela não sofra com escoliose, uma curvatura anormal da coluna vertebral.

Helena é filha de Victor Hugo dos Santos, funcionário do setor de Hidráulica da pasta. Ela usava uma cadeira doada pela Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) da Mooca, bairro da zona leste de São Paulo, mas o equipamento ficou desconfortável com o passar do tempo.

Santos planejava comprar um equipamento novo para a filha, mas o valor não cabia no orçamento familiar. Os servidores da Marcenaria viram a cadeira e pensaram em fazer uma igual, porém com mais recursos e ajustes. A ideia partiu de Ailton Francelino da Silva, que é líder de equipe da pasta e trabalha com o pai da criança, e foi apoiada pelo diretor de Manutenção, José Benedito Lemes da Cunha.

A construção do equipamento ficou por conta de Mário de Campos e Jair José Fernandes, funcionários da Marcenaria, e contou com apoio da Bet-Mar, uma empresa de materiais e ferramentas de Suzano. A iniciativa contou ainda com participação de funcionários do setor de Pintura, que também ajudaram no acabamento da cadeira. “Ficou muito melhor”, relatou o pai da criança após a conclusão dos trabalhos.

Além da cadeira doada para Helena, os servidores construíram mais três equipamentos do mesmo modelo, que serão enviados para as crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, em data ainda a ser definida.

Para o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o gesto de solidariedade deve ser usado como exemplo não só para os demais servidores como também para a população como um todo. “O trabalho feito para a Helena é de uma humanidade imensa. Eu fico orgulhoso de saber que dentro da nossa secretaria temos pessoas de coração tão bom. Parabenizo a todos os funcionários envolvidos na ação e desejo que a criança tenha o máximo de conforto possível”, elogiou o chefe da pasta.