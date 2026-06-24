Prefeitura de Suzano reforça rede de suporte à saúde mental para acolher população

A Prefeitura de Suzano reforça junto à população a rede de suporte voltada à saúde mental que está disponível para acolhimento a todos os munícipes que necessitam de atendimentos especializados em momentos de sobrecarga emocional e pensamentos que geram medo, perda de controle e intenso sofrimento.

O trabalho voltado ao apoio emocional para esses casos pode ser encontrado nos equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, que se integram aos serviços nacionais que ofertam canais próprios para esse tipo de atendimento, como o Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo contato 188; e o canal digital apoiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) “Pode Falar”, por meio do site podefalar.org.br/.

As orientações profissionais proporcionadas por essa rede de suporte visam amparar munícipes que enfrentam dificuldades em lidar com suas próprias emoções. Nesses casos, é recomendável o acompanhamento adequado nos serviços de cuidado, onde os profissionais terão condições de acolher com o preparo devido.

A estrutura municipal destinada a esse trabalho é composta pelos equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), com seus quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps), e com os 24 postos da Atenção Primária à Saúde, por meio do serviço de psicologia que pode ser agendado diretamente nas unidades, cujos telefones e endereços podem ser conferidos pelo link bit.ly/EnderecosUBS; além da Rede de Urgência e Emergência (RUE).

A Raps é composta pelas seguintes unidades: Caps AD Vita 24 horas (rua Dr. Deodato Wertheimer, 33 - Vila Costa), referência para pessoas que têm problemas com álcool e drogas; Caps Infantojuvenil Entrelaços, referência para o público de zero a 18 anos (rua Anita Falcone, 170 - Vila São Francisco; funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas); Caps Devir, referência para os moradores das regiões norte e sul (rua Barão do Rio Branco, 315 - Vila Costa; funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas); e o Caps Alumiar, referência para moradores da região central (rua Otávio Miguel da Silva, 187 - Jardim Imperador; funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas).

Já a RUE conta com o Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano (rua Professor David, 499 - Vila Figueira); a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas André de Abreu (rua Guarani, nº 200 - Jardim Revista) e Pronto de Atendimento (PA) de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 - Jardim Amazonas), para acolhimento em situações de crise.

Serviços externos

O CVV 188 é o número de telefone do Centro de Valorização da Vida. Trata-se de um serviço gratuito e sigiloso de apoio emocional e prevenção do suicídio, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. O atendimento também é feito por chat e e-mail, por meio do site cvv.org.br.

Já o “Pode Falar” é um canal digital gratuito e anônimo de escuta acolhedora voltada ao público de 13 a 24 anos. Criado com o apoio do Unicef e de diversas organizações da sociedade civil, o projeto oferece um espaço seguro para os jovens conversarem sobre saúde mental e bem-estar sem julgamentos.