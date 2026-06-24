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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Cidades

Secretaria de Educação e Polícia Militar realizam formatura de mais de 650 alunos no Proerd

Cerimônia de conclusão de curso iniciado em fevereiro reuniu os estudantes do 5º ano do ensino fundamental de seis escolas, sendo quatro municipais, em evento no Bunkyo Suzano

24 junho 2026 - 17h24Por De Suzano
Evento contou com a presença de autoridadesEvento contou com a presença de autoridades - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Polícia Militar, promoveu nesta quarta-feira (24/06) a formatura de mais de 650 alunos do 5º ano do ensino fundamental que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento, que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, foi realizado na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, e teve como objetivo reconhecer o comprometimento dos estudantes que iniciaram o curso em fevereiro.

As atividades foram conduzidas pelo policial militar educador Rodrigo Alberto da Silva e contemplaram estudantes das escolas estaduais Dr. Morato de Oliveira e Professora Alice Romanos, além das unidades municipais Professora Maria Odete Cara Gouvêa, Adélia de Lima Franco, Odário Ferreira da Silva e Sérgio Simão. Participaram da solenidade autoridades municipais, representantes da Polícia Militar e da comunidade escolar.

Durante o desenvolvimento do programa, os estudantes participaram de encontros periódicos em sala de aula, nos quais foram abordados temas relacionados à prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos vínculos familiares. A metodologia do Proerd é aplicada em todo o Estado de São Paulo e utiliza atividades lúdicas e interativas para estimular reflexões e escolhas seguras entre os alunos.

O Proerd tem como principal objetivo capacitar crianças e adolescentes para reconhecerem situações de risco e tomarem decisões seguras e responsáveis. Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à proteção dos estudantes e à promoção da cultura de paz nas escolas, complementando outros programas desenvolvidos pela administração municipal voltados à segurança e ao acolhimento da comunidade escolar.

Também presente no evento, a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, destacou que o programa vai além do ambiente escolar e contribui diretamente para a formação dos estudantes. “O Proerd é uma ferramenta importante porque trabalha valores fundamentais para a convivência em sociedade. A escola tem um papel essencial na construção da cidadania e, quando unimos educação, família e forças de segurança, conseguimos fortalecer ainda mais esse processo e preparar nossas crianças para fazer escolhas conscientes”, avaliou.

Já o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enfatizou que a integração entre as áreas da Segurança e da Educação tem sido uma das principais estratégias para fortalecer a cultura da paz no município. “O trabalho preventivo é uma das formas mais eficazes de construir uma sociedade mais segura. O Proerd aproxima os estudantes da Polícia Militar e promove orientações importantes para que eles possam enfrentar desafios do cotidiano com responsabilidade e consciência. Essa parceria com a Educação tem gerado resultados muito positivos para nossas crianças e suas famílias”, disse.

Por fim, a primeira-dama disse que o diálogo e a prevenção desde os primeiros anos da vida escolar são primordiais para a promoção da cultura de paz nas escolas. “Ver mais de 650 crianças concluindo essa etapa é motivo de orgulho para toda a cidade. O Proerd deixa ensinamentos que os alunos levarão para a vida inteira, reforçando o respeito ao próximo e a importância de dizer não a situações que possam colocá-los em risco. Investir nas nossas crianças é investir em um futuro melhor para Suzano”, declarou Déborah.

Também participaram do evento o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; o major da Polícia Militar Eduardo Gonçales; o capitão PM André Cavallari; e a supervisora estadual de ensino Rosângela Simões.

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