Secretaria de Educação e Polícia Militar realizam formatura de mais de 650 alunos no Proerd

A Secretaria de Educação de Suzano, em parceria com a Polícia Militar, promoveu nesta quarta-feira (24/06) a formatura de mais de 650 alunos do 5º ano do ensino fundamental que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). O evento, que contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, foi realizado na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, e teve como objetivo reconhecer o comprometimento dos estudantes que iniciaram o curso em fevereiro.

As atividades foram conduzidas pelo policial militar educador Rodrigo Alberto da Silva e contemplaram estudantes das escolas estaduais Dr. Morato de Oliveira e Professora Alice Romanos, além das unidades municipais Professora Maria Odete Cara Gouvêa, Adélia de Lima Franco, Odário Ferreira da Silva e Sérgio Simão. Participaram da solenidade autoridades municipais, representantes da Polícia Militar e da comunidade escolar.

Durante o desenvolvimento do programa, os estudantes participaram de encontros periódicos em sala de aula, nos quais foram abordados temas relacionados à prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos vínculos familiares. A metodologia do Proerd é aplicada em todo o Estado de São Paulo e utiliza atividades lúdicas e interativas para estimular reflexões e escolhas seguras entre os alunos.

O Proerd tem como principal objetivo capacitar crianças e adolescentes para reconhecerem situações de risco e tomarem decisões seguras e responsáveis. Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à proteção dos estudantes e à promoção da cultura de paz nas escolas, complementando outros programas desenvolvidos pela administração municipal voltados à segurança e ao acolhimento da comunidade escolar.

Também presente no evento, a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, destacou que o programa vai além do ambiente escolar e contribui diretamente para a formação dos estudantes. “O Proerd é uma ferramenta importante porque trabalha valores fundamentais para a convivência em sociedade. A escola tem um papel essencial na construção da cidadania e, quando unimos educação, família e forças de segurança, conseguimos fortalecer ainda mais esse processo e preparar nossas crianças para fazer escolhas conscientes”, avaliou.

Já o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enfatizou que a integração entre as áreas da Segurança e da Educação tem sido uma das principais estratégias para fortalecer a cultura da paz no município. “O trabalho preventivo é uma das formas mais eficazes de construir uma sociedade mais segura. O Proerd aproxima os estudantes da Polícia Militar e promove orientações importantes para que eles possam enfrentar desafios do cotidiano com responsabilidade e consciência. Essa parceria com a Educação tem gerado resultados muito positivos para nossas crianças e suas famílias”, disse.

Por fim, a primeira-dama disse que o diálogo e a prevenção desde os primeiros anos da vida escolar são primordiais para a promoção da cultura de paz nas escolas. “Ver mais de 650 crianças concluindo essa etapa é motivo de orgulho para toda a cidade. O Proerd deixa ensinamentos que os alunos levarão para a vida inteira, reforçando o respeito ao próximo e a importância de dizer não a situações que possam colocá-los em risco. Investir nas nossas crianças é investir em um futuro melhor para Suzano”, declarou Déborah.

Também participaram do evento o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; o major da Polícia Militar Eduardo Gonçales; o capitão PM André Cavallari; e a supervisora estadual de ensino Rosângela Simões.