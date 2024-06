Fundo Social envia mais 50 mil itens às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano encaminhou nesta segunda-feira (03/06) a última leva de doações de itens às famílias afetadas pelas enchentes ocorridas há cerca de um mês no Rio Grande do Sul. A carreta, contendo mais de 50 mil itens, foi enviada ao Fundo Social de Solidariedade e à Defesa Civil do Estado de São Paulo para serem destinados às cidades gaúchas.

Essa é a quarta e última carga enviada por Suzano com doações aos gaúchos. As outras três foram encaminhadas no último dia 13, quando diversas cidades sentiam os efeitos das inundações. Na ocasião, o órgão, em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (02-081), empresas e membros de várias secretarias municipais e da sociedade civil, arrecadou mais de 120 mil itens ao povo daquele Estado.

Entre os donativos enviados na segunda-feira estão garrafas de água; produtos de higiene pessoal, como cremes dentais, papéis higiênicos, absorventes e sabonetes; e produtos de limpeza, como sabão em pó, desinfetantes, amaciantes e alvejantes. Todos os materiais foram arrecadados pelo Fundo Social por meio de doações da população e de empresas que atuam dentro do município.

A presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, agradeceu a solidariedade de todos durante a arrecadação. “Cumprimos nossa missão para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul e que ainda estão sofrendo com o que as enchentes deixaram. Muitas vivem em abrigos hoje em dia e com certeza vão receber com um pouco de alegria esses donativos”, declarou.

O Fundo Social de Suzano iniciou no dia 6 de maio a campanha de arrecadação de donativos para auxiliar a população mais afetada. A ação durou um mês e foi concluída com a marca de 170 mil itens doados ao povo gaúcho.