Fundo Social faz troca de ingressos do Suzano Vôlei para jogo do Paulista

O Fundo Social de Solidariedade iniciou a troca solidária de ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Ilhabela/Milclean Vôlei, válido pelo Campeonato Paulista. A partida será disputada nesta sexta-feira (04/09), às 19h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

O torcedor interessado deverá comparecer à sede do órgão, que fica na sala 224 no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), até sexta-feira, das 9 às 16 horas, e entregar um quilo de alimento não perecível para garantir um ingresso.

A iniciativa busca unir o incentivo ao esporte e a solidariedade, com os alimentos arrecadados sendo destinados às ações desenvolvidas pelo Fundo Social em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade. Na partida contra o Ilhabela, a entrada também pode ser garantida virtualmente por meio do site http://sousuzano.com.br. Neste caso, o torcedor deverá apresentar o QR Code na entrada da Arena Suzano no dia da partida e entregar um quilo de alimento não perecível. Toda a arrecadação será encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade.

A equipe suzanense iniciou sua campanha no Campeonato Paulista com 100% de aproveitamento. Até o momento, foram duas partidas e duas vitórias, resultado que coloca o time na liderança da competição, com 6 pontos.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Ishi, enalteceu a participação da população na ação, que permite transformar o momento de lazer em iniciativas de apoio às famílias que mais precisam. “Mais uma vez, o esporte se transforma em um grande parceiro da solidariedade. É uma partida importante, que certamente vai levar muitos torcedores à Arena Suzano, e temos a oportunidade de transformar essa presença em doações que chegarão às famílias atendidas pelo Fundo Social. Cada quilo de alimento arrecadado representa uma contribuição importante e, por isso, convidamos todos a participarem, torcerem pelo Suzano Vôlei e também fazerem a diferença para quem mais precisa”, afirmou.