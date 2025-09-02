Fundo Social faz troca solidária para jogo do Suzano Vôlei nesta sexta

O Fundo Social de Solidariedade está promovendo a troca de ingressos sociais para o jogo do Suzano Vôlei contra o Praia Grande, que será disputado nesta sexta-feira (05/09), às 19h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino.

Os torcedores podem garantir entrada para o duelo mediante doação de um quilo de alimento não perecível na sede do órgão municipal, situado na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), até o dia do jogo, das 9 às 16 horas. Podem ser adquiridos até cinco ingressos por pessoa.

O clube também disponibiliza bilhetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Neste caso, os tíquetes são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida, com a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O time suzanense busca seguir na liderança do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino e se manter invicto na competição. Na 1ª rodada, a equipe venceu o Mogi Vôlei, na Arena; na 2ª, conquistou um triunfo contra o Climed Atibaia, fora de casa.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, os jogos na Arena têm colaborado de maneira significativa para doações às famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos juntos nessa campanha em busca de mais uma vitória. A torcida pode ajudar não só a equipe a conquistar grandes resultados em quadra, como também fazendo parte do time que contribui com a doação de alimentos. Vamos manter a parceria entre o time e a população, apoiando o Suzano Vôlei e ajudando quem mais precisa”, ressaltou Déborah.

Para o prefeito Pedro Ishi, a partida contra o Praia Grande poderá consolidar o ótimo início de campeonato do time e, por isso, a mobilização de todos é fundamental. “Vamos lotar mais uma vez a Arena Suzano para torcer pela nossa equipe nesse jogo tão importante. A troca social garante que os torcedores possam assistir ao jogo e contribuir com a doação de alimentos. Convidamos todos a prestigiar essa grande atração e nossa linda campanha de solidariedade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.