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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Tempo

Previsão do tempo para quarta-feira (16), em SP: tempo estável

No início da manhã, o tempo fica mais ameno, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblina, principalmente nas áreas centrais e no leste paulista

16 setembro 2026 - 09h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 18 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 18 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta quarta-feira, dia 16, grande parte do Estado de São Paulo terá tempo estável, com sol aparecendo entre algumas nuvens ao longo do dia. No início da manhã, o tempo fica mais ameno, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblina, principalmente nas áreas centrais e no leste paulista.

Com o passar das horas, as temperaturas sobem gradualmente, deixando a tarde mais quente e favorecendo a redução da umidade do ar, principalmente no norte paulista.

Apesar do tempo firme na maior parte do território paulista, não se descartam chuvas isoladas e persistentes nas áreas próximas ao litoral, devido à atuação dos ventos úmidos vindos do oceano. E, como o solo permanece encharcado das chuvas dos últimos dias, recomenda-se a manutenção do estado de atenção para possíveis ocorrências como alagamentos e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 18 graus. Já em Itapeva, mínima de 12 e máxima de 20 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.

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