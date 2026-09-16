Previsão do tempo para quarta-feira (16), em SP: tempo estável

Nesta quarta-feira, dia 16, grande parte do Estado de São Paulo terá tempo estável, com sol aparecendo entre algumas nuvens ao longo do dia. No início da manhã, o tempo fica mais ameno, com possibilidade de formação de nevoeiros e neblina, principalmente nas áreas centrais e no leste paulista.

Com o passar das horas, as temperaturas sobem gradualmente, deixando a tarde mais quente e favorecendo a redução da umidade do ar, principalmente no norte paulista.

Apesar do tempo firme na maior parte do território paulista, não se descartam chuvas isoladas e persistentes nas áreas próximas ao litoral, devido à atuação dos ventos úmidos vindos do oceano. E, como o solo permanece encharcado das chuvas dos últimos dias, recomenda-se a manutenção do estado de atenção para possíveis ocorrências como alagamentos e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 13 e 18 graus. Já em Itapeva, mínima de 12 e máxima de 20 graus.

Em dias de chuva, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.