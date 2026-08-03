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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Fundo Social recebe carreta com cursos sobre reparos e instalação de aparelhos de ar-condicionado

Parceria entre Fundo Social do Estado e Prefeitura de Suzano oferece 42 vagas em capacitações na área de climatização

03 agosto 2026 - 17h48Por De Suzano
Fundo Social recebe carreta com cursos sobre reparos e instalação de aparelhos de ar-condicionadoFundo Social recebe carreta com cursos sobre reparos e instalação de aparelhos de ar-condicionado - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado, abre nesta terça-feira (04/08) inscrições para 42 vagas em três cursos gratuitos de qualificação profissional que serão realizados em uma carreta de capacitação do governo estadual. 

Os interessados poderão se cadastrar presencialmente na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro), das 8 às 17 horas, até o preenchimento das vagas. Para efetuar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Ao todo, serão disponibilizadas 42 vagas, distribuídas em três turmas de 14 participantes cada. Os cursos ocorrerão entre os dias 10 e 21 de agosto, na carreta de capacitação que ficará instalada no Largo da Feira, na rua Benjamin Constant, 1.930, na área central.

A programação contempla os cursos “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split”, oferecido nos períodos da manhã e da noite, e “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split”, que será realizado no período da tarde.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que a ação amplia as oportunidades de qualificação para a população. “Esses cursos representam uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar em uma área com alta demanda no mercado de trabalho. Nosso objetivo é oferecer capacitação gratuita e de qualidade, contribuindo para a geração de emprego e renda no município.”

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