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Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
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Vistorias

Suzano promove vistoria em 137 vans do transporte complementar a partir de terça-feira

Permissionários devem comparecer com seus veículos e documentos até 18 de setembro na sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro, entre 8 e 17 horas

04 setembro 2026 - 16h46Por de Suzano
Permissionários devem comparecer com seus veículos e documentos até 18 de setembro na sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro, entre 8 e 17 horasPermissionários devem comparecer com seus veículos e documentos até 18 de setembro na sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro, entre 8 e 17 horas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano começa a realizar nesta terça-feira (08/09) a vistoria periódica das 137 vans do transporte complementar que atendem cerca de 40 mil munícipes. Por isso, é necessário que os permissionários deste serviço compareçam com seus veículos até 18 de setembro na sede da pasta, na rua José Corrêa Gonçalves 152, no centro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.

No momento da inspeção, serão verificadas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Certidão de Prontuário, o comprovante de residência, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o laudo do tacógrafo, a certidão de débitos municipais, o atestado de antecedentes criminais e o seguro de passageiros de todos que trabalham neste serviço. 

Nos veículos, é realizada uma inspeção completa das condições de segurança veicular, incluindo checagem de pneus, estado da carroceria, tacógrafo, bancos, rampa de acessibilidade e iluminação. Durante o procedimento, os agentes municipais também avaliam a parte mecânica, com observação do sistema de frenagem e do funcionamento do motor, entre outros dispositivos.

A não realização da vistoria ou o não comparecimento pessoal do permissionário impedirá a renovação do alvará, implicando na adoção de medidas administrativas para suspensão das atividades. Já o cumprimento das exigências e adequação às leis de trânsito manterá os permissionários aptos a seguirem com os serviços na cidade.

Vale destacar que, ao mesmo tempo que ocorre a vistoria periódica, as equipes da secretaria continuarão nas ruas para garantir a manutenção das ações de fiscalização do transporte complementar, observando a movimentação das vans e os terminais de passageiros. Esse trabalho é promovido de maneira contínua, para preservar as boas condições de uso desse sistema.

As vistorias nas vans que cumprem diferentes itinerários pelos bairros se somam aos trabalhos já desenvolvidos em janeiro e julho deste ano junto aos veículos do transporte escolar, que atende aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano. Nesses casos, também são avaliados os documentos dos responsáveis e as condições gerais de conservação, incluindo pneus, luzes e assentos.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que as vistorias permitem que as vans utilizadas pelo transporte complementar circulem com segurança pelas ruas de Suzano. “Nosso trabalho é zelar pelas boas condições dos veículos que conduzem milhares de munícipes diariamente. Fazemos as vistorias no período determinado e as fiscalizações ao longo do ano, nas ruas e nos terminais, para que os serviços sejam oferecidos com a qualidade de vida”, declarou Galo.

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