Fundo Social une 40 casais em cerimônia na Arena Suzano

Os suzanenses Ana Paula Melquiades, de 27 anos, e Kleber Cristiano da Silva Ramos, de 44, disseram o famoso “sim” durante o Casamento Comunitário, realizado de forma gratuita na Arena Suzano, no último sábado (15), pelo Fundo Social de Solidariedade, com apoio da Caixa Econômica Federal. Além deles, mais 39 casais firmaram seus compromissos diante de um público de 450 pessoas.

Com início às 18 horas, familiares e amigos dos noivos se reuniam em frente ao púlpito em que se encontravam o padre Cláudio Taciano e o pastor Antônio Wenzler, que abençoaram e oficializaram as uniões. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Larissa Ashiuchi, também participaram de toda a cerimônia.

Ao som da marcha nupcial, executada por violinistas, houve a entrada das noivas, que, na oportunidade, foram recepcionadas pelos seus futuros maridos. Após as falas dos religiosos, os casais emocionaram o público presente com cada “sim”.

Segundo a noiva Ana Paula, o Casamento Comunitário foi a realização de um sonho para ela e para sua mãe, Valkíria Alves de Lima, de 49 anos, que também estava participando do enlace com seu então noivo, Osvaldo Aparecido de Lima Moleiro. “Minha mãe e eu estamos muito felizes, pois concretizamos um sonho juntas. O dia 15 de setembro ficará marcado eternamente em nossas vidas e de nossa família. Esse casamento foi um sonho! Só tenho que agradecer e parabenizar toda a organização, que estava impecável com uma equipe nota 10”, disse.

Em seu discurso tomado por emoção, a presidente do Fundo Social falou da sua satisfação em poder realizar o sonho dos 40 casais. “O casamento é um momento marcante na vida dos noivos, é uma ocasião única em nossas vidas e, por isso, tentei torná-lo o mais especial possível para cada participante deste projeto. Já é muito emocionante presenciar um casamento, imagine 40. Estou muito feliz com o resultado e certamente teremos mais uma edição no ano que vem”, disse.

Para o prefeito de Suzano, muitos casais tinham o sonho de oficializar a união, tanto no cartório quanto no religioso. “Com muita felicidade realizamos o 2º Casamento Comunitário de Suzano. No ano passado, tivemos a participação de 25 casais. Agora, foram 40. Para o próximo ano queremos aumentar ainda mais e continuar a celebrar o amor”, afirmou.

Também prestigiaram a solenidade o vice-prefeito Walmir Pinto e sua esposa Solange Pinto; a vereadora Neusa dos Santos Oliveira; os secretários municipais Itamar Correa Viana (Planejamento e Finanças) e Claudinei Valdemar Galo (Transporte e Mobilidade Urbana); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; o controlador Geral do Município, Fátimo Rodrigues; e o presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa, José Renato da Silva.

Dia de beleza

Antes mesmo do início do Casamento Comunitário, as noivas passaram por um dia de beleza, oferecido gratuitamente pelo Fundo Social e por uma empresa do ramo estético. Na ocasião, as mulheres tiveram direito a corte, hidratação e pintura dos cabelos, maquiagem e manicure, além de massagem.

De acordo com Larissa, os participantes do enlace ficaram isentos de qualquer custo de aluguel das vestimentas do casório (vestido de noiva e terno) e buquê. Inclusive, quatro vestidos foram criados sob medida pelas alunas da Escola da Moda - Edição Noiva.

“Os casais também não arcaram com a contratação de fotógrafos, para o registro da troca de alianças, nem com custos com o cartório, no momento de oficializar a união no Civil. O serviço foi igualmente disponibilizado pela Prefeitura de Suzano, com apoio da Caixa Econômica Federal. Em breve, vamos entregar as imagens aos casais num CD personalizado”, finalizou a primeira-dama.