Galo explica mudanças na Armando Salles e outras ações no trânsito em Suzano

Claudinei Galo, responsável pelo Trânsito de Suzano, explicou as mudanças na Avenida Armando Salles de Oliveira, além de destrinchar outras ações do departamento. Ele participou do DS Entrevista na última semana.

O responsável falou que foram feitos estudos na Avenida Armando Salles de Oliveira por conta do número de acidentes que acontecem nessa via. “Os estudos mostraram que era necessário algum tipo de mudança e foi o que fizemos. Mudamos a Rua Presidente Nereu Ramos, que é o primeiro quarteirão entre Armando Salles e Nove de Julho, e era uma via de mão dupla e passou a ser mão única direção Nove de Julho. A Rua Pedro José Papaiz, que era sentido centro, teve o sentido invertido. Isso vai coibir alguns acidentes”, disse.

Além dessas ações, a Prefeitura deve fazer uma pista de rolamento canalizada, para que tenha uma maior segurança no local, e uma lombada na Rua Presidente Getúlio Vargas. “A Getúlio Vargas será a via que as pessoas vão fazer o contorno pela Rua Nove de Julho para poder chegar até o hipermercado, ou aos condomínios, ao Suzaninho ou até mesmo à Rua Regina Cabalau Mendonça, que dá acesso à Casa Branca”.

Ainda sobre a situação na Avenida Armando Salles, Galo falou sobre o alto número de carros no fim da tarde no trecho de junção da via com a Rua Prudente de Moraes. “Até 2004 tínhamos 30 mil veículos, hoje passamos de 130 mil. A alça do viaduto Leon Feffer está em fase conclusiva, se encerra em mais alguns meses. É um grande avanço, que vai terminar com aquele grande fluxo ao lado do terminal. Um pouco antes do fim do ano estaremos com um fluxo bem melhor, tanto da Prudente que vai para a Jorge Bei Maluf como a Jorge Bei vai melhorar. Não vai funcionar 100%, mas vai melhorar o fluxo que tem hoje em dia”, continua.

Outra ação tomada pela Prefeitura em algumas ruas é a de tornar vias de mão dupla em mão única. O responsável pelo Trânsito explicou o motivo. “A cada dia que Suzano crescer, vai ter mais vias de mão única mesmo. É a única forma de ter um fluxo melhor na cidade. Não podemos nos enganar. Em muitos pontos estamos em estado crítico e estamos trabalhando todos os dias para melhorar isso”.