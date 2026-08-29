GCM é elogiada durante reunião do Conseg Sul

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foi elogiada por representantes da comunidade durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Sul, realizada na noite da última terça-feira (25/08), em um restaurante localizado no distrito de Palmeiras. O encontro promoveu o diálogo entre moradores, representantes das forças de segurança e do Poder Público, com destaque para o reconhecimento às ações realizadas pela corporação.

Durante a reunião, os participantes agradeceram o trabalho desenvolvido pela GCM, especialmente pelas ações de patrulhamento e pelo atendimento às demandas apresentadas pela população. A atuação dos agentes foi apontada como importante para ampliar a sensação de segurança e fortalecer a presença do poder público nos bairros.

Entre os assuntos discutidos esteve a perturbação de sossego provocada por estabelecimentos, principalmente adegas da região sul. As situações foram apresentadas pelos participantes para avaliação e encaminhamento das medidas cabíveis pelas autoridades responsáveis.

A reunião também contou com demandas de outras áreas. Representantes relataram questões relacionadas ao meio ambiente, à coleta de resíduos e à iluminação pública na região do Clube dos Oficiais, ampliando o debate para serviços que contribuem diretamente para a qualidade de vida e a segurança dos moradores.

O encontro teve a participação do assessor estratégico da Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; da vice-presidente do Conseg Sul, Isabel Melo; da diretora de Fiscalização Ambiental, Solange Wuo Franco; do diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos, além de autoridades ligadas à segurança pública.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o diálogo direto com a população permite aprimorar o planejamento das ações de segurança e encaminhar as demandas apresentadas de forma integrada. “É muito importante receber o reconhecimento da comunidade pelo trabalho realizado pela GCM, porque isso demonstra que a presença dos nossos agentes está fazendo a diferença. Ao mesmo tempo, esses encontros nos permitem ouvir novas demandas, entender as particularidades de cada região e buscar os encaminhamentos necessários junto aos demais setores do Poder Público”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a participação da população é fundamental para direcionar o patrulhamento preventivo e contribuir para a identificação de situações que possam comprometer a segurança e o sossego nos bairros. Ocorrências e denúncias podem ser comunicadas à GCM pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, com atendimento 24 horas.