GCM atende 8 ocorrências com capturas e recolhimento de carros

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu oito ocorrências entre a última sexta e terça-feira (26 a 30/07). As ações culminaram na captura de dois indivíduos procurados pela Justiça, no recolhimento de dois veículos irregulares e na localização de 606 unidades de entorpecentes. A GCM também prestou apoio à Secretaria de Meio Ambiente para o resgate de dois animais em situação de maus-tratos e interveio em um caso de tentativa de homicídio e em outro de furto.

Os atendimentos foram conduzidos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pela Patrulha Maria da Penha, pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), pela Força Patrulha e pelo Canil.

A primeira ação ocorreu às 10h15, quando a equipe do GPA foi solicitada para prestar apoio à Secretaria de Meio Ambiente para verificar uma denúncia de maus-tratos na rua José Dantas, no bairro Vila Maluf. No local, foram encontrados um cachorro e um gato vivendo em condições inadequadas e rodeados de lixo. As imagens de um vídeo, fornecidas pelo denunciante, mostravam um indivíduo agredindo os animais. Diante das evidências e das condições impróprias, os animais foram resgatados e levados para uma clínica veterinária. O proprietário, que estava presente no momento, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Central.

Na sequência, às 15 horas, a equipe do Canil capturou um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de estupro. A ação ocorreu nas dependências do Fórum de Suzano, onde o homem havia ido para assinar um documento. No entanto, foi constatado que ele deveria retornar ao sistema prisional. Em vista disso, a GCM foi acionada e levou o indivíduo até a Delegacia Central.

Logo após, às 17h40, a Patrulha Maria da Penha percorria a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, quando foi abordada por moradores que informaram sobre o furto de um aparelho telefônico ocorrido há poucos minutos. Com a descrição do indivíduo, a equipe conseguiu localizá-lo próximo ao Parque Municipal Max Feffer. A vítima o identificou, e ambos foram conduzidos à DP Central.

No último atendimento do dia, guardas da Romu estavam em patrulhamento pela região do Jardim Casa Branca quando chegaram à rua Getúlio Moreira de Souza e avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, aparentemente trocando algo entre eles. Ao perceberem a viatura, ambos tentaram fugir, porém, um deles foi detido e, ao ser questionado, confessou a venda de entorpecentes. No local e em sua pochete, foram encontradas 431 porções de cocaína, 128 de maconha, 47 de crack, além de dois celulares, um caderno com anotações sobre a venda de drogas e R$ 303. Todo o material foi recolhido e o suspeito encaminhado à Polícia Civil.

Já nas primeiras horas do sábado (27/07), agentes da Romu promoviam uma ronda na região do Jardim Colorado. Ao chegarem na rua Claudemar Otávio Oliveira, a equipe observou um motociclista conduzindo uma Honda CB, de cor cinza, em alta velocidade e sem o capacete, item de segurança obrigatório. Houve um breve acompanhamento até o homem ser abordado e, em seguida, foi constatado que o veículo não tinha retrovisores. Já na consulta de dados, foi revelado que o condutor não possuía carteira de habilitação.

Devido às infrações, foram aplicadas as multas e o veículo foi recolhido ao pátio municipal.

Um dia depois (28/07), pouco depois das 17 horas, em um caso semelhante ao anterior, a Romu realizava patrulhamento preventivo na estrada Sueo Haguihara, no Jardim Caxangá, quando flagrou um indivíduo dirigindo um Volkswagen Fox, preto, sem o cinto de segurança. Durante a abordagem, foi confirmado que o condutor não possuía carteira de habilitação. A equipe orientou o motorista sobre as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aplicou as multas correspondentes e o veículo foi conduzido ao pátio.

Já na terça-feira (30/07), por volta das 14h40, a equipe do Canil foi acionada via rádio para verificar um indivíduo com comportamento suspeito nas proximidades de um estabelecimento na rua Benjamin Constant, no centro da cidade. A GCM localizou e abordou o homem e, após uma pesquisa de dados, foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, sendo então encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

Ainda na terça-feira, às 21h45, guardas da Força Patrulha foram chamados para verificar uma denúncia de invasão a uma igreja na rua Antônio Miguel, no Jardim Lincoln, por um indivíduo armado com uma faca. A equipe se dirigiu ao local e, ao chegar, foi informada pela vítima que seu ex-marido, motivado por ciúmes, havia invadido o espaço e tentado esfaquear um homem, sendo impedido pelos seguranças presentes. O suspeito não estava mais no local quando os guardas chegaram, mas foi localizado nas proximidades. Ao ser questionado, ele admitiu as ações, mas afirmou não ter a intenção de matar o outro homem. As partes foram levadas à Delegacia Central, onde o acusado permaneceu detido.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva frisou a importância da parceria com a população em relação a denúncias. “Denunciar ações suspeitas ou até mesmo situação de maus-tratos, são fundamentais para que a GCM possa verificar as ações e tomar as medidas possíveis, agradeço a parceria com a população que está sempre vigilante. Essa cooperação nos ajuda a manter a segurança e o bem-estar de todos os moradores”, afirmou.