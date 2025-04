GCM de Suzano realiza operação 'Sem Fronteiras' com apoio das forças policiais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou nesta terça-feira (15/04) a operação “Sem Fronteiras”, uma grande ação integrada de segurança que mobilizou mais de 80 agentes de diversas forças policiais com o objetivo de diminuir os índices criminais com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e cumprir mandados de prisão em pontos estratégicos da cidade e de municípios vizinhos.

A operação, que começou às 11h30, contou com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM de Poá e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O encerramento ocorreu às 16 horas.

A ação teve início no Largo da Feira, na região central da cidade, às 11h30, e passou por diversos bairros do centro expandido de Suzano, como Jardim Colorado, Cidade Miguel Badra, Jardim Casa Branca, Jardim Monte Cristo, Jardim Boa Vista e Jardim Maitê, além de regiões de Poá.

Durante as ações, foram cumpridos 15 mandados de prisão, 181 abordagens a pessoas, 63 carros e 41 motocicletas vistoriados. A força-tarefa resultou ainda em duas prisões em flagrante por tráfico de drogas, na captura de um foragido da Justiça, na recuperação de um veículo roubado e no estouro de uma “casa bomba”, utilizada para armazenar entorpecentes.

A ocorrência de maior destaque envolveu a abordagem a dois indivíduos no interior de um veículo clonado. Ambos são investigados por participação em crimes de sequestro e roubo de carga. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Seccional da Polícia Civil de Mogi das Cruzes.

A GCM de Suzano participou com 30 agentes distribuídos em 15 equipes, envolvendo todos os seus grupamentos - Rondas Ostensivas Municipais (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Canil, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Força Patrulha e a Patrulha Maria da Penha. A cidade de Poá colaborou com 20 agentes em 12 equipes. A Polícia Militar empregou 27 policiais em dez viaturas, enquanto a Polícia Civil esteve presente com seis agentes distribuídos em três equipes. Já a PRF participou com dois policiais e uma equipe especializada.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou o sucesso da operação e a importância da união entre as forças policiais. “A operação ‘Sem Fronteiras’ reforça que segurança pública se faz com integração, planejamento e presença efetiva nas ruas. Nosso trabalho é constante e continuará com mais intensidade. Essa foi uma grande ação, que demonstrou força e cooperação entre municípios e esferas policiais, destacou o chefe da pasta.