GCM embarga construções irregulares na Chácara Sete Cruzes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), identificou o parcelamento irregular de solo e supressão de vegetação nativa nos arredores da estrada dos Moreiras, no bairro Chácara Sete Cruzes, na última quinta-feira (29/02), durante patrulha preventiva. O caso teve início por volta das 10 horas, quando a equipe acessou uma estrada de terra que levava a uma área de mata. Ao entrarem, os agentes observaram algumas construções irregulares em uma área inserida na Zona de Proteção e Recuperação dos Mananciais (ZPRM), além do desmatamento da vegetação em um local designado como Área de Proteção Permanente (APP). No local, foi encontrado um morador que não possuía autorização para as atividades. Ele foi notificado e a área foi embargada, sendo orientado a dirigir-se à secretaria do Meio Ambiente para regularização.