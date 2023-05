GCM localiza 54 pássaros silvestres em Palmeiras

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), dispositivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano especializado em crime contra o meio ambiente, localizou no último sábado (06/05) 54 aves silvestres em uma propriedade na rua Expedicionário Fernando Antonio do Nascimento, no Jardim Santa Rita, bairro do distrito de Palmeiras.

No total, foram encontrados 11 coleirinhos, quatro bigodinhos, três azulões, 14 trinca-ferros, um pássaro preto, um sabiá laranjeira, quatro tico-ticos, três curiós, um papa-capim-preto-e-branco e um sporophila sp.

Os agentes patrulhavam as imediações do bairro quando perceberam o grande número de pássaros mantidos em cativeiro em gaiolas espalhadas pela residência. O contato com o morador foi realizado pelos integrantes do GPA. Questionado sobre a legalidade da posse dos animais, o proprietário informou que não tinha nenhum documento de órgãos responsáveis, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que comprovasse a regularidade da situação.

Em razão dessa situação, tanto o morador quanto os pássaros foram levados para a Delegacia Central de Polícia de Suzano para registro de boletim de ocorrência. A pena para quem mantém esse tipo de animal em cativeiro pode chegar a um ano de prisão, além de multa, segundo o artigo 29 da lei federal nº 9.605/98.

Nesta segunda-feira (08/05), as aves foram levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Barueri, na Grande São Paulo, que recebe animais mantidos em condições irregulares, feridos e doentes.