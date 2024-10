GCM prende dois e localiza drogas e veículos em quatro ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu duas pessoas, apreendeu drogas e um veículo dublê, além de recuperar uma motocicleta roubada em menos de uma semana. As ações ocorreram entre os dias 22 e 27 de outubro (terça-feira e domingo) em quatro bairros diferentes e reforçaram a atuação da corporação para diminuir os índices criminais.

A primeira atuação foi realizada pela equipe do Canil, que apreendeu um veículo dublê na terça-feira. Agentes estavam em patrulhamento preventivo quando foram informados que um veículo Hyundai HB20, de cor branca, com placa de Santa Tereza do Oeste (PR), estaria transitando pela cidade. As equipes iniciaram as buscas e localizaram o carro na rua General Francisco Glicério, porém, ao notar a chegada dos guardas, a motorista fugiu e um acompanhamento teve início, só terminando na rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na região central.

Durante a abordagem, os guardas verificaram as informações do veículo e não encontraram nada suspeito, mas em uma varredura mais detalhada, eles perceberam que o chassi do carro apresentava sinais de adulteração e que não havia etiquetas de identificação no cinto de segurança. A mulher que conduzia o veículo apresentou uma cópia do licenciamento e alegou desconhecer qualquer irregularidade. Ela disse que recebeu o veículo há aproximadamente cinco meses como parte do pagamento de uma casa, localizada em Itaquaquecetuba.

Ainda na checagem, os guardas descobriram que o carro estava no nome de uma empresa localizada no Paraná. O veículo e a condutora foram levados para a Delegacia Central de Polícia para a realização de perícia.

No mesmo dia, os guardas realizaram a prisão de uma mulher no Jardim Margareth, após denúncia de tráfico de drogas na rua do Campo. Ao chegarem no endereço, os agentes se depararam com uma mulher, que imediatamente dispensou uma sacola.

Durante a abordagem, foram localizados R$ 204 e uma bolsa feminina. A suspeita afirmou que o dinheiro era proveniente de venda de trufas e que havia achado um celular, também encontrado com ela. Na sacola, havia 44 porções de maconha, 41 de cocaína e 41 de crack. Todo o material apreendido e a mulher foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Suzano.

Na quinta-feira (24/10), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foram informados de que uma motocicleta Triumph Street, vermelha, havia acabado de ser roubada pela avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Os guardas localizaram o veículo durante um patrulhamento na rua Roberto Ferreira Ribas, no Jardim Europa.

Em contato com o proprietário, os agentes foram informados de que a vítima havia acabado de ser roubada em frente à própria residência. O homem compareceu no local, onde foi orientado pelos guardas e liberado.

A Patrulha Maria da Penha também teve forte atuação, detendo um homem por descumprimento de medida protetiva, violência doméstica e ameaça. O caso aconteceu no último domingo com uma mulher que já era acompanhada pela corporação. Os agentes foram acionados para irem até o bairro Cidade Boa Vista, onde se depararam com a vítima - avó do agressor - do lado de fora da residência.

A equipe entrou na residência e se deparou com o homem subindo para o andar de cima pelo forro. O suspeito foi localizado embaixo de uma cama e, ao ser questionado, alegou que estava ali apenas para dormir. Já a vítima disse que o homem invade a casa com frequência para praticar furtos e trocar por drogas, além de ameaçá-la com faca e ofendê-la, fugindo sempre que a corporação é acionada. O suspeito já havia sido preso por violência doméstica e estava há menos de 30 dias em liberdade. Ele foi conduzido para a Delegacia Central de Polícia e seguiu detido.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a GCM pela atuação. “Mais uma vez, nossas equipes atenderam prontamente e de forma satisfatória aos chamados realizados. A população pode contar com nosso trabalho dia e noite, porque sabemos da eficiência com que ele é realizado”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.