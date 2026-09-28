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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Cidades

GCM realiza formatura de 46 alunos pelo projeto 'Maria Vai à Escola'

Estudantes dos 5º anos A e B da Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy participaram de atividades sobre respeito, cidadania, direitos humanos e prevenção à violência

28 setembro 2026 - 16h41Por da Reportagem Local
GCM realiza formatura de 46 alunos pelo projeto 'Maria Vai à Escola'GCM realiza formatura de 46 alunos pelo projeto 'Maria Vai à Escola' - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, no último sábado (26/09), a formatura de 46 alunos dos 5º anos A e B da Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, participantes do projeto “Maria Vai à Escola”.

Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio do grupamento Patrulha Maria da Penha, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa leva às unidades de ensino orientações sobre respeito, cidadania, direitos humanos e prevenção e enfrentamento à violência doméstica.

Durante a cerimônia, os estudantes receberam o certificado de participação da iniciativa, que promove atividades educativas e conversas que estimularam a reflexão sobre empatia, respeito ao próximo, direitos e a importância de construir relações baseadas no diálogo e na não violência. A proposta é contribuir para que as crianças tenham acesso, desde os primeiros anos de formação, a informações que auxiliem na identificação e prevenção de situações de violência e na valorização de uma convivência saudável.

A solenidade teve a presença do prefeito Pedro Ishi, do presidente da Câmara, Artur Takayama, e dos secretários municipais de Educação, Renata Priscila Magalhães, e de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Para Balbino, o projeto utiliza a educação como ferramenta de prevenção e aproxima as forças de segurança da comunidade escolar. “O ‘Maria Vai à Escola’ é um projeto que trabalha a prevenção de forma muito importante, levando informação e conscientização para dentro das salas de aula. Ao conversar com as crianças sobre respeito, empatia, cidadania e prevenção à violência, ajudamos a formar uma geração mais consciente sobre seus direitos e deveres. Parabenizo os 46 alunos pela conclusão e toda a equipe da Patrulha Maria da Penha pelo trabalho realizado”, afirmou.

A secretária de Educação destacou que levar esse tipo de orientação ao ambiente escolar amplia o papel da educação na formação dos estudantes, contribuindo para que valores como respeito, empatia e cidadania sejam trabalhados desde a infância. “A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de formação para a vida em sociedade. Quando conseguimos abordar temas como respeito, direitos e prevenção à violência de maneira adequada à realidade das nossas crianças, contribuímos para que elas cresçam mais conscientes e preparadas para construir relações saudáveis. O ‘Maria Vai à Escola’ tem justamente essa importância de unir conhecimento e conscientização”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi parabenizou os estudantes pela conclusão das atividades e ressaltou a integração entre as secretarias de Segurança Cidadã e Educação para levar ações de conscientização às escolas municipais. “Parabéns aos 46 alunos que participaram do projeto e a todos os profissionais envolvidos nessa formação. Trabalhar a prevenção e o respeito desde a infância é fundamental para construirmos uma sociedade mais consciente. A integração entre nossas secretarias, a GCM, a Patrulha Maria da Penha e as escolas permite que essa mensagem chegue cada vez mais perto das nossas crianças”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também participaram do evento o vereador Jaime Siunte; o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação, Sueli Stuchi; o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o subcomandante, Antonio Marceno; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira; a diretora da escola, Fabiana Santana; a supervisora Marilia Santana; além de integrantes da Banda da GCM de Itaquaquecetuba.

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