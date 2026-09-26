Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 26 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Revitalização da praça da Igreja do Baruel completa sete anos 

Comunidade celebra valorização desta referência histórica de Suzano em meio à 110ª edição da tradicional festa do bairro, que ocorre neste fim de semana

26 setembro 2026 - 13h40Por de Suzano
Revitalização da praça da Igreja do Baruel completa sete anos Revitalização da praça da Igreja do Baruel completa sete anos  - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A revitalização que a Prefeitura de Suzano promoveu na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, no entorno da Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja do Baruel, completa sete anos neste domingo (27/09) em meio à 110ª edição da tradicional Festa do Baruel, que ocorre ao longo do fim de semana.

Neste ano, a população tem três motivos para celebrar, já que além da comemoração pelo evento e pela revitalização do local, a histórica estrutura chega ao seu 1º aniversário de tombamento, que foi viabilizado a partir da decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), oficializada por meio de um decreto assinado pelo prefeito Pedro Ishi em 28 de setembro de 2025.

Por isso, é mais uma oportunidade para a cidade refletir sobre a importância da valorização de suas referências, que vêm sendo reconhecidas pela administração municipal, especialmente a partir de 2017. Desde então, passaram pelo processo de tombamento a Academia Terazaki; o Conjunto Histórico da Fazenda Sertão, em Palmeiras; o primeiro Paço Municipal, no centro, onde hoje funciona o prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); e o Yakisoba de Suzano, como patrimônio imaterial da cidade.

No caso da Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, houve um investimento total de R$ 1.337.631,99, para garantir pavimentação com bloquetes, reforço na sinalização de trânsito, construção de estacionamento e de área para eventos, instalação de nova iluminação pública e realização de serviços de paisagismo, inclusive com pintura das fachadas das casas locais. 

Já o tombamento da Igreja do Baruel fez jus à sua importância histórica, arquitetônica e cultural, assim como dos seus elementos materiais e imateriais, como o altar barroco, o memorial do antigo cemitério, a capelinha de mão e as tradições marcantes da comunidade, incluindo a macarronada com frango.

O processo rememorou a história desta estrutura e todo o seu entorno, que acolhe desde o século XVII a fé dos moradores e a cultura da cidade, já que ali se instalaram os primeiros povoados que surgiram na região, onde ocorreu a ocupação do território em que foi formada a sociedade suzanense, ainda antes da chegada da estrada de ferro.

As pesquisas conduzidas pelo Compac revelaram que a primeira igreja construída, ainda de taipa, foi resultado dos anseios da sociedade que vinha se formando a partir da mineração. Conforme indicação das evidências históricas do século XVII, teria sido encontrado ouro de aluvião nas proximidades do que hoje é o Baruel. Como consequência da concentração de mineradores, e diante da necessidade de um local para professar a fé dos habitantes, foi instalada a capela no entorno da comunidade.

Por tantas razões, o prefeito Pedro Ishi apoiou o tombamento da igreja do Baruel em seu primeiro ano de gestão, reforçando o conjunto de ações voltadas à valorização deste local, iniciadas ainda em 2019. “A comunidade do Baruel está integrada à história de Suzano. Por isso, temos uma grande satisfação em contribuir com a valorização da praça e da igreja a partir do trabalho que proporcionou revitalização da estrutura e reconhecimento de sua importância para a cidade”, afirmou o chefe do Executivo. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ashiuchi destaca prioridades e defende ajuda aos municípios
Cidades

Ashiuchi destaca prioridades e defende ajuda aos municípios

Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final
Cidades

Obras de requalificação asfáltica na avenida Jorge Bei Maluf entram em fase final

Cineteatro recebe mostra cultural de alunos da Apae e do Centro de Convivência
Cidades

Cineteatro recebe mostra cultural de alunos da Apae e do Centro de Convivência

Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra
Cidades

Defesa Civil forma 20ª turma do Nupdec com jovens do Tiro de Guerra

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros
Cidades

'Educando pela Cidade' contempla 262 crianças em semana de visita ao Corpo de Bombeiros

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito
Cidades

Transporte orienta motoristas sobre condução segura no Dia Nacional do Trânsito