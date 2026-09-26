Revitalização da praça da Igreja do Baruel completa sete anos 

A revitalização que a Prefeitura de Suzano promoveu na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, no entorno da Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja do Baruel, completa sete anos neste domingo (27/09) em meio à 110ª edição da tradicional Festa do Baruel, que ocorre ao longo do fim de semana.

Neste ano, a população tem três motivos para celebrar, já que além da comemoração pelo evento e pela revitalização do local, a histórica estrutura chega ao seu 1º aniversário de tombamento, que foi viabilizado a partir da decisão do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), oficializada por meio de um decreto assinado pelo prefeito Pedro Ishi em 28 de setembro de 2025.

Por isso, é mais uma oportunidade para a cidade refletir sobre a importância da valorização de suas referências, que vêm sendo reconhecidas pela administração municipal, especialmente a partir de 2017. Desde então, passaram pelo processo de tombamento a Academia Terazaki; o Conjunto Histórico da Fazenda Sertão, em Palmeiras; o primeiro Paço Municipal, no centro, onde hoje funciona o prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); e o Yakisoba de Suzano, como patrimônio imaterial da cidade.

No caso da Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, houve um investimento total de R$ 1.337.631,99, para garantir pavimentação com bloquetes, reforço na sinalização de trânsito, construção de estacionamento e de área para eventos, instalação de nova iluminação pública e realização de serviços de paisagismo, inclusive com pintura das fachadas das casas locais.

Já o tombamento da Igreja do Baruel fez jus à sua importância histórica, arquitetônica e cultural, assim como dos seus elementos materiais e imateriais, como o altar barroco, o memorial do antigo cemitério, a capelinha de mão e as tradições marcantes da comunidade, incluindo a macarronada com frango.

O processo rememorou a história desta estrutura e todo o seu entorno, que acolhe desde o século XVII a fé dos moradores e a cultura da cidade, já que ali se instalaram os primeiros povoados que surgiram na região, onde ocorreu a ocupação do território em que foi formada a sociedade suzanense, ainda antes da chegada da estrada de ferro.

As pesquisas conduzidas pelo Compac revelaram que a primeira igreja construída, ainda de taipa, foi resultado dos anseios da sociedade que vinha se formando a partir da mineração. Conforme indicação das evidências históricas do século XVII, teria sido encontrado ouro de aluvião nas proximidades do que hoje é o Baruel. Como consequência da concentração de mineradores, e diante da necessidade de um local para professar a fé dos habitantes, foi instalada a capela no entorno da comunidade.

Por tantas razões, o prefeito Pedro Ishi apoiou o tombamento da igreja do Baruel em seu primeiro ano de gestão, reforçando o conjunto de ações voltadas à valorização deste local, iniciadas ainda em 2019. “A comunidade do Baruel está integrada à história de Suzano. Por isso, temos uma grande satisfação em contribuir com a valorização da praça e da igreja a partir do trabalho que proporcionou revitalização da estrutura e reconhecimento de sua importância para a cidade”, afirmou o chefe do Executivo.