Vai e vem do tempo marca semana de calor e chuva em São Paulo

São Paulo começa a semana sob influência do calor e do tempo seco, mas o cenário deve mudar nos próximos dias. A maior presença de umidade pode favorecer pancadas isoladas já na segunda-feira (28), enquanto a aproximação de uma frente fria deve aumentar a possibilidade de chuva em parte do estado a partir de terça (29), segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na segunda-feira, o tempo seguirá estável na maior parte do estado, com sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação. Nevoeiros ou neblinas poderão se formar no leste paulista no início da manhã. A umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30%, sobretudo no interior. Apesar do predomínio de tempo firme, a maior disponibilidade de umidade vinda do oceano, combinada ao calor, poderá favorecer pancadas isoladas na regional de Registro e na faixa leste, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Já na terça-feira, a aproximação de uma nova frente fria começa a alterar o tempo em parte do estado.

O dia começa com sol entre algumas nuvens e temperaturas em elevação, mas aumentará a possibilidade de chuva nas regiões próximas à divisa com o Paraná e no centro-leste paulista. Poderão ocorrer temporais localizados, com raios e rajadas ocasionais de vento. Os acumulados não devem ser elevados, mas ainda assim não se descartam transtornos pontuais em áreas vulneráveis.

Mas a aproximação da frente fria deverá manter a instabilidade em grande parte do estado a partir do meio da semana, com chuvas irregulares, em geral de fraca a moderada intensidade, e possibilidade de episódios mais intensos, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Fim de semana quente e seco

Neste domingo (27), a massa de ar seco mantém o tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas em elevação. A umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, principalmente nas regiões central e norte.

No sábado (26), o calor foi intenso no interior paulista, com temperaturas superiores a 40°C nas regiões norte, oeste e nordeste do estado. A umidade relativa do ar ficou abaixo de 30% em diferentes áreas. Na Grande São Paulo, alguns pontos também registraram índices abaixo desse patamar.

Diante do tempo seco, a Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação, especialmente nos horários mais quentes, e redobrar os cuidados com pessoas mais vulneráveis aos efeitos da baixa umidade.