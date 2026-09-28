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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Cidades

Campanha de Rodrigo Ashiuchi realiza caminhada em Suzano nesta terça-feira

Ato terá concentração na Praça Cidade das Flores, a partir das 17h30, e seguirá até o Bunkyo

28 setembro 2026 - 13h01Por da Reportagem Local
Campanha de Rodrigo Ashiuchi realiza caminhada em Suzano nesta terça-feiraCampanha de Rodrigo Ashiuchi realiza caminhada em Suzano nesta terça-feira - (Foto: Divulgação)

A campanha do candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi realiza, nesta terça-feira (29/09), uma caminhada pelas ruas centrais de Suzano. A concentração dos apoiadores será a partir das 17h30, na Praça Cidade das Flores, com saída prevista para as 18 horas. O trajeto seguirá pela região central até o Bunkyo de Suzano, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 444, onde o candidato se reunirá com lideranças e apoiadores nesta reta final da campanha.

A organização orienta os participantes a utilizarem a cor azul durante o ato. A mobilização integra a agenda da última semana de campanha e busca reunir moradores, lideranças e apoiadores que acompanham a trajetória do ex-prefeito de Suzano, que neste ano concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A candidatura de Ashiuchi integra o grupo político que também conta com André do Prado, que concorre ao Senado, e com o deputado federal Marcio Alvino, que disputa seu quarto mandato na Câmara dos Deputados. A mobilização desta terça-feira ocorre em um momento de intensificação das atividades de campanha e de agendas pelo Alto Tietê.

No último domingo (27/09), ao lado de Marcio Alvino, Ashiuchi também participou de uma motociata pelas ruas de Mogi das Cruzes. Ainda nesta semana, a campanha do candidato suzanense deverá promover uma carreata por Suzano. “Estamos entrando na última semana de uma campanha muito intensa, de muito trabalho e muita estrada. Agora é hora de acelerar ainda mais, estar perto das pessoas e agradecer a cada apoiador que esteve conosco até aqui. Vamos seguir firmes, com fé, união e muito trabalho até o dia 4 de outubro”, afirmou Rodrigo Ashiuchi.

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