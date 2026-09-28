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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Cidades

Mais de 700 pessoas participam das atividades da 'Gincana da Melhor Idade'

Evento promovido pelo CCMI Maria Picoletti garantiu atividades de esporte, lazer, integração e convivência na Arena Suzano durante todo o último sábado (26/09)

28 setembro 2026 - 16h27Por de Suzano
Mais de 700 pessoas participam das atividades da 'Gincana da Melhor Idade'Mais de 700 pessoas participam das atividades da 'Gincana da Melhor Idade' - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti promoveu, no último sábado (26/09), mais uma edição da “Gincana da Melhor Idade”, reunindo 762 participantes em um dia dedicado a atividades esportivas, recreação e momentos de integração na Arena Suzano. A programação contou com disputas e dinâmicas como Lian Gong, basquete, pescaria, passa-bola e gateball.

A iniciativa foi organizada com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e promover o lazer entre os munícipes com 60 anos ou mais. Além das competições, a gincana proporcionou momentos de descontração e socialização. Durante o evento, os participantes puderam interagir com integrantes de diferentes equipes, compartilhar experiências e aproveitar um dia de encontros e diversão.

A programação contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama e dirigente do CCMI, Déborah Ishi; do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; e da diretora do CCMI, Sueli Eguchi.

Para Déborah, a realização da gincana mostra como é importante a agenda permanente de atividades voltadas à população idosa. “É uma grande alegria ver tantas pessoas participando, se divertindo e criando novas amizades. A ‘Gincana da Melhor’ Idade mostra que disposição, energia e vontade de aproveitar a vida não têm idade. Vamos continuar oferecendo atividades que promovam saúde, bem-estar, lazer e, principalmente, momentos de convivência para todos”, afirmou.

O prefeito também ressaltou a participação expressiva dos munícipes e o trabalho desenvolvido pelo CCMI ao longo do ano. Segundo ele, iniciativas como a gincana contribuem para garantir espaços de integração e valorização da população idosa, ampliando as oportunidades de participação em atividades oferecidas pelo município.

“Quando vemos mais de 700 pessoas reunidas em uma atividade como essa, percebemos a importância de manter políticas públicas que valorizem a convivência, o esporte e o lazer. O CCMI tem desenvolvido um trabalho muito importante, criando oportunidades para que nossa melhor idade participe, se movimente e aproveite cada momento. É uma satisfação acompanhar essa energia e ver tantos moradores envolvidos”, destacou Pedro Ishi.

 

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