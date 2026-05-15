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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

Desenvolvimento Econômico e Sebrae abrem inscrições para 'Rodada de Crédito'

Evento ocorrerá no dia 21 de maio, no Anfiteatro Orlando Digenova, entre 9 e 13 horas, com o objetivo de esclarecer dúvidas de empreendedores sobre opções de financiamento

15 maio 2026 - 17h27Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão juntos em mais uma atividade que foi idealizada para garantir suporte aos empreendedores que buscam esclarecimentos sobre as linhas de crédito que podem ser acessadas para impulsionar os negócios ou renegociar dívidas.

Os interessados em uma das cem vagas disponibilizadas nesta “Rodada de Crédito”, que ocorrerá no Anfiteatro Orlando Digenova, nas instalações do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), no próximo dia 21 (quinta-feira), entre 9 e 13 horas, podem se cadastrar no link bit.ly/RodadaDeCrédito.

O evento terá como objetivo prestar orientações e apresentar informações sobre as opções de financiamento junto às instituições financeiras que estarão presentes na oportunidade: Banco do Povo Paulista, Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) e Caixa Econômica Federal.

O evento dará oportunidade para que empreendedores e instituições financeiras possam estreitar os contatos, com as informações sobre taxas competitivas e soluções personalizadas para o crescimento de pequenas e médias empresas que serão apresentadas a partir das palestras dos especialistas.

Por meio deste espaço de diálogo e aprendizado, será proporcionado atendimento ágil, permitindo que os empreendedores conheçam várias opções de crédito em um ambiente dinâmico, que abre caminho para o desenvolvimento local por permitir que empresas obtenham capital para investir, expandir ou cobrir necessidades urgentes.

A pasta de Desenvolvimento Econômico pretende, assim, viabilizar um avanço das atividades econômicas na cidade, especialmente os pequenos e médios negócios. Com esse suporte, será possível um planejamento mais consistente dos neǵocios, acarretando em maior durabilidade das empresas e a diminuição do número de demissões.

O secretário Mauro Vaz afirmou que a parceria com o Sebrae tem proporcionado condições favoráveis para que os empreendedores tenham orientação para preservar a saúde dos neǵocios. “É mais uma iniciativa muito bem pensada, fruto dessa ótima relação que temos com o Sebrae. Vamos buscar promover as orientações que eles precisam para conduzir bem sua empresa e dar solução para os problemas financeiros”, declarou Mauro Vaz.

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