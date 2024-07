GCM recupera quatro veículos com queixas de roubos e furto e recolhe outros dois irregulares

A Guarda Civil Municipal de Suzano recuperou, na última semana, quatro veículos com queixas de roubos e furto, além de recolher uma motocicleta e um automóvel em situação irregular. As ocorrências foram registradas no domingo, terça, quarta e quinta-feira (23, 25, 26 e 27/06) da semana passada, na região central e nos bairros Parque Santa Rosa, Jardim Imperador, Vila Ipelândia, Jardim Revista e Boa Vista Paulista. As ações foram coordenadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e Força Patrulha.

O primeiro atendimento ocorreu na estrada dos Fernandes, no bairro Parque Santa Rosa, às 7h30, quando a equipe da Força Patrulha identificou um Fiat Ducato, de cor branca, estacionado em terreno baldio. Diante da suspeita, os agentes consultaram a numeração da placa, que revelou que o veículo havia sido roubado no município de Poá. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, que solicitou a presença da perícia. Posteriormente, o proprietário foi contatado e pôde reaver o automóvel.

Na terça-feira, pouco antes das 21 horas, os guardas da Romu patrulhavam pelo Jardim Imperador quando receberam a informação de que uma motocicleta Honda PCX, preta, havia sido furtada. Os agentes realizaram buscas pelas proximidades e conseguiram localizar o veículo abandonado na alameda Cunha Bueno. O proprietário compareceu ao local e apresentou a documentação necessária para recuperar o veículo.

Um dia depois, às 16h30, a Romo percorria a rua Monsenhor Nuno, na área central, e identificaram uma Honda CG, vermelha, com o lacre do emplacamento violado e em mau estado de conservação. Na consulta de dados se confirmou que o condutor não possuía carteira de habilitação e que a documentação do veículo estava atrasada desde 2019. Ao ser questionado, o homem alegou ter comprado a motocicleta há cerca de seis meses e não tinha conhecimento sobre os débitos. O veículo foi encaminhado ao pátio municipal.

Mais tarde, agentes da Romu receberam informações de que um Chevrolet Tracker, cinza, roubado, estava circulando nas proximidades do bairro Cidade Boa Vista. Com base nessas informações, a equipe realizou rondas para localizar o veículo e, por volta das 18 horas, ao chegarem na rua Alegre, no Rio Abaixo, localizaram o carro abandonado. Após contato com o proprietário, ele compareceu ao local e teve seu bem restituído.

Após esse caso, a Romu seguiu para realizar rondas no Jardim Revista. Às 20 horas, na rua Pindorama, foi avistado um indivíduo conduzindo um Ford Escort, prata, sem condições de uso e sem o teto, devido a uma alteração no modelo do veículo. Na abordagem, foi feita a consulta de dados e constatado que as modificações não estavam regularizadas, além do mau estado de conservação do veículo. Diante das infrações, foi solicitado o guincho para conduzir o carro ao pátio.

Por fim, na tarde de quinta-feira, agentes do GPA receberam uma denúncia sobre um caminhão Volkswagen Constellation, branco, abandonado na estrada do Oura, na Vila Ipelândia. Ao chegarem ao local, a equipe localizou o caminhão baú e, após consulta, identificou que ele havia sido roubado no mesmo dia. Após perícia, o veículo e o proprietário foram encaminhados ao 1° Distrito Policial de Palmeiras para a formalização do caso. Posteriormente, o dono teve seu bem restituído.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que o sucesso das operações se deve aos patrulhamentos constantes realizados nos bairros. “A GCM está continuamente promovendo rondas em todos os bairros da cidade, sempre atenta a qualquer situação suspeita ou de risco para os munícipes”, afirmou o chefe da pasta.

Para denunciar crimes ou atividades suspeitas, os moradores podem entrar em contato pelos números de telefone (11) 4746-3297, (11) 4745-2150 e 153.