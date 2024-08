Gerice Lione descarta aumento do IPTU e quer zerar filas de exames

A candidata a prefeita de Suzano, Gerice Lione (Podemos), descartou o aumento do IPTU e da tarifa de ônibus e prometeu zerar filas de exames. O caminho, segundo a candidata, é a realização de mutirões. A declaração ocorreu durante sabatina no Diário de Suzano, nesta sexta-feira (23). Ela foi a terceira entrevistada.

Para agilizar o atendimento, a candidata quer implantar um serviço que possibilita o paciente a entrar em contato com unidade de saúde para agendar um exame. Além disso, a unidade em questão entraria em contato com a paciente para confirmar a presença.

“Para zerar a fila, é com mutirão. Carreta da Mamografia, a Carreta da Catarata, podemos ter mutirão do câncer de próstata e de mama. Os aplicativos também seriam uma saída”, pontuou Gerice. “Tem idosos que vão de madrugada para uma fila de posto de saúde e entrar em uma fila imensa e, quando chega a vez dele, não tem senha. Deixar a pessoa ligar para marcar consulta e órgão ligar antes para lembrar ou confirmar a consulta. Muitos querem passar em consulta, mas não conseguem”, complementou.

Outra proposta para a saúde é a construção de um hospital municipal. O local que receberia o prédio seria estudado pela gestão. “Tínhamos um único hospital municipal e se perdeu. Uma terceirizada toma conta da saúde de nossa cidade”, criticou, se referindo ao Hospital e Maternidade de Suzano, antiga Santa Casa.

Na visão da candidata, o município não possui referências para algumas especialidades. Para isso, a ideia é criar mais clínicas na cidade, evitando que o paciente tenha de se locomover para outro município. Além disso, o horário de funcionamento das unidades de saúde seria estendido.

Gerice também descartou o aumento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A correção, segundo ela, será de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Não tenho interesse em aumentar o IPTU. Pagamos muitas taxas. A correção será de acordo com o aumento real do IPCA”, afirmou.

Outro ponto destacado pela candidata é com relação ao aumento da tarifa de ônibus na cidade. Gerice também descartou uma elevação do preço e planeja fazer uma parceria com o Estado. Durante a entrevista, a candidata reforçou a importância de manter o diálogo com o governo estadual. “Não acho interessante o aumento da passagem. Tenho planos de fazer um link com o governo. O passageiro quer ir para São Paulo, por exemplo, pagar apenas a tarifa de ônibus. Na volta, somente o trem, possibilitando que ele gaste com outras necessidades”, explicou.

Segurança

Policial reformada, a candidata trata a segurança como uma de suas prioridades em seu plano de governo. Se eleita, ela garantiu o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) e a valorização dos agentes da corporação com um plano de carreira. Além disso, ela quer implantar tótens em pontos estratégicos na cidade, como nas entradas do município. Os equipamentos contariam com uma tecnologia que permite a identificação de face e o uso de drones. “Não adianta falar em tecnologia somente com câmeras”.

Outra promessa é a criação de uma base da GCM no Distrito de Palmeiras e a criação da 5ª Companhia da Polícia Militar na localidade.

Educação

Outro assunto abordado durante a entrevista foi o déficit das creches. Para buscar uma solução para o problema, a candidata destacou que o apoio das conveniadas será fundamental. “O município não vive sem as conveniadas. Além de expandir as creches, vamos dar espaço para outras conveniadas. Queremos que a educação funcione”.

Mais concursos

Se eleita, a candidata do Podemos quer diminuir o número de cargos comissionados e abrir concursos públicos na cidade. Para a geração de empregos, a ideia é ter uma parceria com Sebrae e abrir vagas para cursos profissionalizantes. “Há empresas em nossas cidades, mas falta mão de obra”.

Outros assuntos de destaque foram: a criação do Centro de Tradição Nordestina, valorização de artistas locais, Rodoviária Municipal, Coordenadoria da Mulher e a retomada da Secretaria de Agricultura. Tentando ser a primeira prefeita da história de Suzano, ela lamentou a baixa proporção de mulheres na política. “Nós temos que ser inseridas. Muitas falam de empoderamento, mas na hora de apoiar uma mulher, não apoiam. Elas não são inseridas por falta de apoio”, finalizou.