Golpistas voltam a atacar com falsos e-mails em nome dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Suzano emitiu um novo alerta à população sobre o golpe do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A prática criminosa consiste no envio de e-mails falsos, onde fingem ser agentes da corporação, solicitam a regularização do AVCB e informam sobre uma falsa vistoria. O alerta foi dado pelo comandante do Corpo de Bombeiros do município, o capitão Marcos Vinícius Carbonel.

De acordo com Carbonel, a corporação não solicita regularização, fiscalização e agendamentos por telefone, e-mail ou mensagem. “Recebi várias informações. Muitas pessoas estão achando que são os bombeiros que estão indo no comércio fazer fiscalização”, alerta.

O DS teve acesso a dois e-mails. Ambos seguem o mesmo padrão. O golpista menciona que a averiguação ocorreria até esta segunda-feira (25). Na sequência, a mensagem cita que a visita ocorreria após uma “denúncia anônima”.

Na sequência, o criminoso cita que o comerciante seria multado e determina um prazo de 15 dias para que o estabelecimento seja regularizado. Além disso, a mensagem menciona sobre o risco de interdição iminente.

Por fim, ele induz a vítima a clicar em um link suspeito, onde ela teria acesso às supostas irregularidades. Além disso, os textos não seguem o padrão dos oficiais e possuem diversos erros de pontuação e acentuação.

Há duas semanas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) publicou um vídeo pelas redes sociais reforçando o alerta. O órgão informa que toda comunicação oficial é feita pelo site do Via Fácil Bombeiros. Caso receba um e-mail do tipo, a Polícia Civil orienta para que a vítima tire um print da tela e registre um Boletim de Ocorrência (B.O).

AVCB

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é um documento que atesta que o empreendimento segue as normas de segurança contra incêndios. O próprio empresário deve solicitar uma vistoria para renovação do documento. Caso houver mais dúvidas, o Corpo de Bombeiros atende pelo (11) 4748-1234.