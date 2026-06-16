No Japão, vice-presidente do Bunkyo Suzano participa de cursos, visitas técnicas e até Undokai

Em sua última semana no Japão, o vice-presidente do Bunkyo Suzano e CEO da Senshi Brasil, Fernando Brandão, participou de uma programação promovida pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), com atividades voltadas à gastronomia, cultura e tradições japonesas.

Entre os destaques da formação esteve uma capacitação sobre os fundamentos da culinária japonesa, abordando ingredientes essenciais como arroz, missô, shoyu, dashi e katsuobushi. A atividade apresentou diferentes variedades de arroz cultivadas no país e suas aplicações gastronômicas. Brandão também participou de uma aula prática sobre a raspagem do katsuobushi, ingrediente utilizado na preparação do tradicional caldo dashi.

Na sequência, integrou um workshop teórico e prático sobre wagashi, os tradicionais doces japoneses, produzidos principalmente com ingredientes de origem vegetal e baixo teor de açúcar. Durante a atividade, aprendeu técnicas de utilização do kanten, conhecido como ágar-ágar, uma gelatina natural extraída de algas marinhas.

Junto aos demais participantes da JICA, visitou ainda uma fábrica de anko, tradicional pasta doce feita à base de feijão azuki. O grupo foi recebido pelo presidente da empresa, Sano-san, que apresentou o processo de produção e as aplicações do ingrediente na confeitaria japonesa.

A programação incluiu também um módulo sobre a produção artesanal de sobá. Durante a atividade, os participantes prepararam diferentes versões do prato utilizando o método Tezukuri, tradicional processo manual de fabricação.

Além das aulas, Brandão realizou visitas técnicas ligadas à cadeia produtiva de alimentos. Em Yokohama, conheceu um mercado de peixes à beira-mar e acompanhou atividades práticas de limpeza, preparo e aproveitamento dos pescados, incluindo técnicas para a produção de sashimi. Outra visita foi à Take no Tsuyu, tradicional fábrica de saquê fundada em 1858, na província de Yamagata. No local, conheceu a história da bebida e acompanhou as etapas de produção.

Mesmo distante de Suzano durante a realização do 72º Undokai do Bunkyo Suzano, Brandão participou de uma versão especial da tradicional gincana japonesa promovida pela JICA. A atividade reuniu os alunos do curso em momentos de integração e trabalho em equipe.

Para o empresário, a experiência tem sido transformadora. “Cada dia tem sido uma oportunidade de aprender algo novo. Além dos conhecimentos técnicos, tenho conhecido mais sobre a cultura, a história e os valores que fazem parte da sociedade japonesa”, destacou. Segundo ele, o objetivo agora é compartilhar o conhecimento adquirido com a comunidade. “Quero contribuir para fortalecer os projetos culturais, gastronômicos e educacionais da nossa região, incentivando novas gerações a conhecerem ainda mais a cultura japonesa e suas tradições”, afirmou.