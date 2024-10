Governo federal injeta R$ 97 mi no Bolsa Família no Alto Tietê

O número de beneficiários do Bolsa Família cresceu 1,11% de um ano para outro, com 143.185 famílias (2024), contra os 141.660 beneficiários do Alto Tietê (2023). Para o pagamento deste mês foram injetados R$ 97,1 milhões. Os dados são do Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (Cecad) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O pagamento de outubro começou no dia 18 de outubro e segue até o dia 31, de acordo com a agenda divulgada pelo ministério. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (28) a parcela aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7. A gestão do programa é feita pelo MDS, e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos. Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Cidades

Mogi das Cruzes excluiu 2.656 famílias do programa de um ano para o outro. Em 2023 eram 38.009 beneficiários e neste ano são 35.353, ao todo a cidade recebe R$ 23,6 milhões e a média por família fica em R$ 670,02.

Em Itaquaquecetuba cerca de 4.736 famílias foram adicionadas ao programa. No ano passado eram 33.219 beneficiários e agora são 37.955. O município recebeu R$ 26,3 milhões de repasse e a média é de R$ 695,19 por famílias.

Suzano seguiu a tendência dos mogianos e excluiu cerca de 24 famílias do programa. Em 2023, eram 25.354 famílias e neste ano o número caiu para 25.330 famílias. O repasse da cidade corresponde a mais de R$ 17,1 milhões e uma média de R$ 676,16

Ferraz de Vasconcelos retirou cerca de 120 famílias do programa, de 15.741 famílias decaiu para 15.621. O total de repasse é de R$ 10,5 milhões de recursos, uma média de R$ 674,61 por família.

Em Poá, cerca de 98 famílias foram adicionadas. Em 2023, eram 10.488 famílias e neste ano subiu para 10.586. Ao todo é injetado R$ 7,1 milhões com a distribuição em média de R$ 670,81 por família.

Arujá excluiu 193 famílias de um ano para outro. Em 2023, a cidade contava com 7.322 beneficiários, e neste ano o número caiu para 7.129. O recurso chega a mais de R$ 4,7 milhões e corresponde uma média de R$ 666,04 por família.

Em Santa Isabel, cerca de 139 famílias foram retiradas do programa, ao todo são 4.120 famílias atendidas, no último ano foram 4.259. Para a cidade é destinada cerca de R$ 2,7 milhões para uma média de R$ 672,22 por beneficiário.

Biritiba-Mirim excluiu 116 famílias do programa neste ano. No ano anterior eram 3.202 famílias, e neste ano o número chega a 3.086 beneficiários. O pagamento é de R$ 2 milhões de recursos, a média paga é de R$ 676,63.

Em Guararema, 50 famílias foram excluídas do programa. Em 2023, eram 2.769 e neste ano são 2.719 beneficiários. É destinado um recurso de R$ 1,7 milhão pago em média R$ 658,67 por família.

Salesópolis adicionou 49 novas famílias. No ano anterior eram 1.237 e esse ano são 1.286 famílias. O recurso chega a R$ 886,6 mil e uma média de R$ 689,48 por família.