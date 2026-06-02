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Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
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Cidades

Presidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração Japonesa

Presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL) esteve no Consulado do Japão em São Paulo

02 junho 2026 - 17h41Por da Reportagem Local
Presidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração JaponesaPresidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração Japonesa - (Foto: Divulgação/Assessoria vereador Artur Takayama)

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), esteve nesta segunda-feira (1) no Consulado do Japão em São Paulo para realizar a entrega do convite para a sessão solene que comemorará os 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil, que será realizada no dia 26 de junho, no Legislativo suzanense.

Participaram da visita oficial o cônsul-geral adjunto, Jiro Takamoto; o cônsul Daisuke Hattori; a vice-cônsul Yuka Nogami; o presidente da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey), Carlos Hiraoka; o diretor cultural da Aceas Nikkey, Yuji Yamagami.

Durante o encontro, Takayama entregou pessoalmente o convite oficial para a comemoração da Imigração Japonesa em Suzano, evento tradicional que celebra a contribuição da comunidade japonesa para a cidade e para o Brasil.

“Este é o segundo ano que faremos uma grande festa em comemoração à imigração japonesa no Brasil e fiquei mais uma vez muito honrado com a receptividade no consulado”, destacou Takayama.

Além do Consulado do Japão, o parlamentar levou convites ao presidente do Bunkyo São Paulo, Roberto Nishio; ao presidente do Enkyo São Paulo, Paulo Saita; ao presidente da representação no Brasil da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), Akihiro Miyazaki; ao presidente da Japan Foundation, Daigo Tamura; ao presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, Noritaka Yano; do presidente da Federação das Associações de Província do Japão no Brasil (Kenren), José Taniguti; do presidente do jornal Nippon Já, Tadao Ebihara.

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