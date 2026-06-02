Presidente da Câmara entrega convite para sessão solene da Imigração Japonesa

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), esteve nesta segunda-feira (1) no Consulado do Japão em São Paulo para realizar a entrega do convite para a sessão solene que comemorará os 118 anos da Imigração Japonesa no Brasil, que será realizada no dia 26 de junho, no Legislativo suzanense.

Participaram da visita oficial o cônsul-geral adjunto, Jiro Takamoto; o cônsul Daisuke Hattori; a vice-cônsul Yuka Nogami; o presidente da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey), Carlos Hiraoka; o diretor cultural da Aceas Nikkey, Yuji Yamagami.

Durante o encontro, Takayama entregou pessoalmente o convite oficial para a comemoração da Imigração Japonesa em Suzano, evento tradicional que celebra a contribuição da comunidade japonesa para a cidade e para o Brasil.

“Este é o segundo ano que faremos uma grande festa em comemoração à imigração japonesa no Brasil e fiquei mais uma vez muito honrado com a receptividade no consulado”, destacou Takayama.

Além do Consulado do Japão, o parlamentar levou convites ao presidente do Bunkyo São Paulo, Roberto Nishio; ao presidente do Enkyo São Paulo, Paulo Saita; ao presidente da representação no Brasil da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), Akihiro Miyazaki; ao presidente da Japan Foundation, Daigo Tamura; ao presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa, Noritaka Yano; do presidente da Federação das Associações de Província do Japão no Brasil (Kenren), José Taniguti; do presidente do jornal Nippon Já, Tadao Ebihara.