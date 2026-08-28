Guarda Ambiental de Itaquá atende 302 ocorrências e resgata 199 animais

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba atendeu 302 ocorrências de crimes ambientais entre janeiro e julho deste ano, atuação que contribui para o combate às irregularidades e na proteção da fauna e do meio ambiente. No período, foram 143 ocorrências de resgate, que resultaram no atendimento e recuperação de 199 animais.



Entre as principais ocorrências registradas estão resgates de animais silvestres (143), averiguação de crimes ambientais (50), descarte irregular de entulho (45), maus-tratos a animais (21), queima inadequada de resíduos (11), queima de materiais ao ar livre (10), movimentação irregular de terra (6) e desmatamento (5). Também foram registradas ocorrências relacionadas a poda irregular, lançamento de resíduos em esgoto, retirada de animais peçonhentos, apreensão de materiais para desmatamento, instalação de cartazes ou outdoor, entre outras infrações.



“Os números mostram que a Guarda Ambiental tem exercido um papel fundamental na proteção do patrimônio ambiental. Estamos fortalecendo a fiscalização e atuando de forma firme contra quem comete crimes ambientais, ao mesmo tempo em que garantimos o resgate e a proteção dos animais. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais essa atuação e preservar o meio ambiente”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.



A fiscalização também resultou na aplicação de 51 autos de infração e 10 apreensões, totalizando R$ 673.502,60 em multas, além de 124 notificações de crime ambiental aplicadas no período.



Do total de animais resgatados, a maior parte é composta por aves, além de mamíferos e répteis. Entre os animais atendidos estão gambás, cobras, corujas, papagaios, maracanãs, tucanos, jabutis, lagartos e morcegos.



“Cuidar do município também significa proteger o meio ambiente e os animais. Esses mais de 300 atendimentos mostram que a Guarda Ambiental está fiscalizando e tomando as medidas necessárias diante das irregularidades. Vamos continuar investindo em ações de preservação para construir uma cidade cada vez mais consciente e sustentável”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.

