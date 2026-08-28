Gambale e Kaká realizam lançamento de campanha neste sábado

Ferraz de Vasconcelos será palco, neste sábado (29/08), de um ato político que marcará oficialmente o lançamento das candidaturas de Rodrigo Gambale a deputado federal e Kaká do Autismo a deputado estadual. O evento contará ainda com um adesivaço e deve reunir apoiadores, lideranças políticas e representantes de diferentes cidades do Alto Tietê.

A programação será realizada simultaneamente no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, nº 118, a partir das 9 horas.

O Podemos aposta em uma chapa formada por dois representantes de Ferraz de Vasconcelos para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A proposta é fortalecer a representatividade política do município e ampliar a articulação para a conquista de recursos, investimentos e obras para Ferraz e toda a região.

A expectativa é de que o lançamento reúna importantes lideranças políticas de Ferraz e do Alto Tietê, além de apoiadores da dupla. A união entre os candidatos também representa a possibilidade de o município ampliar sua representação política nas esferas estadual e federal.

A prefeita Priscila Gambale é uma das principais apoiadoras das candidaturas e destaca a importância de Ferraz contar com representantes que conheçam de perto as necessidades da cidade.

“Ferraz avançou muito e, para que a nossa cidade continue avançando, precisamos de representantes que conheçam a cidade. Para deputado federal, temos o meu irmão, Rodrigo Gambale, que mostrou que Ferraz pode ter voz em Brasília. E, para deputado estadual, temos o Kaká, que faz parte do nosso time há muitos anos, conhece cada canto desta cidade e está preparado para representar Ferraz na Assembleia Legislativa”, afirmou.

Atual deputado federal e candidato à reeleição, Rodrigo Gambale também reforça a importância de os eleitores escolherem candidatos que tenham vínculo com a região e compromisso direto com o município.

“Ferraz precisa de pessoas daqui, não de forasteiros. Muitas vezes, as pessoas se preocupam muito com o voto para presidente e acabam deixando os demais cargos em segundo plano. É importante conhecer os candidatos, saber quem são e escolher representantes que realmente tenham compromisso com a cidade e com a nossa região”, destacou.

Já Kaká do Autismo, ativista da causa autista e candidato a deputado estadual, afirma que pretende levar para a Assembleia Legislativa as demandas de Ferraz e fortalecer a relação do município com o Governo do Estado.

“Imagina Ferraz com dois deputados e uma prefeita. Já avançamos muito com o Rodrigo e a Priscila e, com mais um deputado representando a nossa cidade na Assembleia Legislativa, podemos avançar ainda mais.

Quero trabalhar para trazer recursos, obras e políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, destacou.

O lançamento deste sábado marca o início oficial da caminhada eleitoral da dupla e reforça a estratégia do Podemos de ampliar a representação de Ferraz de Vasconcelos nas esferas estadual e federal. Reforçando o convite: apoiadores e correligionários podem participar do evento e já comparecerem com seus veículos para amplificar a divulgação das candidaturas.

Quando: Ato político e grande adesivagem neste sábado, dia 29 de agosto

Horário: a partir das 9 horas

Local: Birutão (Avenida Governador Jânio Quadros, 118)