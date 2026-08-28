NotreDame estreia campanha com Pedro Bial e propõe um novo jeito de pensar sobre saúde

A NotreDame Saúde estreia, em 25 de agosto, sua nova campanha com Pedro Bial, marcando também o primeiro grande movimento de marca sob a liderança de Raquel Arruda, nova diretora de Marketing e Comunicação.

Mais do que apresentar um plano de saúde, a campanha parte de uma provocação: falar menos sobre doença e mais sobre aquilo que a saúde nos permite continuar vivendo. No filme, Bial conduz uma reflexão sobre tempo, relações, escolhas, planos e cuidado até chegar a uma ideia simples: saúde não é algo que simplesmente se tem - é algo que se mantém.

“Saúde é uma categoria que muitas vezes começa a conversa pela doença, pelo hospital ou pelo produto. A gente quis inverter essa lógica e começar pela vida. Porque, no fim, ninguém quer viver pensando em saúde. A gente cuida dela justamente para poder continuar pensando nos nossos planos, nas pessoas, nas viagens, nos encontros e em tudo aquilo que ainda queremos viver”, afirma Raquel Arruda, diretora de Marketing e Comunicação.

Por que Pedro Bial

A escolha de Bial parte justamente dessa proposta criativa. A marca buscava alguém com credibilidade e sensibilidade para sustentar uma narrativa reflexiva sem torná-la pesada ou institucional.

“O Bial tem uma combinação muito especial de credibilidade, inteligência e sensibilidade, além de uma capacidade enorme de fazer as pessoas pararem para ouvir. Não queríamos simplesmente um rosto conhecido falando sobre plano de saúde. Queríamos alguém com legitimidade para falar de vida, escolhas e cuidado”, explica Raquel.

A campanha também dialoga com uma memória afetiva do brasileiro com Bial nesse lugar de quem compartilha reflexões e conselhos sobre a vida. Esse código reaparece de forma contemporânea no filme e chega à frase “se eu pudesse dar só uma dica para vocês...”, agora conectada ao cuidado com a saúde.

“A gente costuma só pensar na saúde quando ela falta. Essa campanha propõe o contrário, cuidar antes, valorizar, prestar atenção, para continuar vivendo tudo o que mais importa. É uma reflexão simples, mas verdadeira. Isso me aproximou da proposta da NotreDame Saúde”, afirma Pedro Bial.

A narrativa culmina em “Porque saúde tem quem cuida” e apresenta o novo posicionamento: “NotreDame Saúde. O Plano de Saúde Premium inteligente. Para cada momento de cuidado.”

O conceito de premium inteligente amplia a proposta para além de uma rede de excelência. A NotreDame quer construir uma experiência em que conveniência, cuidado, prevenção, tecnologia e serviços como o concierge ajudem a tornar a jornada de saúde mais simples e relevante para o consumidor.

Nova direção de Marketing

A campanha também sinaliza a direção que Raquel pretende imprimir ao Marketing das marcas do grupo.

“Eu acredito muito em um Marketing que combine estratégia de marca, criatividade e verdade de produto. Existe espaço para a saúde construir conversas muito mais humanas e culturalmente relevantes. Quero marcas com ideias fortes, que as pessoas tenham vontade de assistir e lembrar, mas sempre sustentadas por uma experiência real”, afirma.

Com foco inicial em São Paulo, a campanha terá presença em televisão aberta, streaming, YouTube, cinema, redes sociais e mídia exterior, incluindo regiões estratégicas como Faria Lima e Itaim Bibi e salas VIP do Aeroporto de Congonhas.