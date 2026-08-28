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Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
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Tempo

Previsão do tempo para sexta-feira (28), em SP: sol entre poucas nuvens

A atuação de uma massa de ar seco favorecerá a elevação das temperaturas durante o período diurno, sem previsão de chuva

28 agosto 2026 - 10h00Por Agência SP
Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 31 graus.Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 31 graus. - (Foto: Agência SP)

Nesta sexta-feira, dia 28, o dia será marcado pelo predomínio de sol entre poucas nuvens em todo o território paulista.

A atuação de uma massa de ar seco favorecerá a elevação das temperaturas durante o período diurno, sem previsão de chuva.

Além disso, os níveis de umidade relativa do ar ficarão muito baixos, podendo atingir valores críticos, especialmente no interior paulista, o que eleva o risco de queimadas e incêndios florestais.

Na Capital, as temperaturas variam entre 17°C e 31°C. Em Cardoso, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 36°C.

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